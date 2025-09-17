El PSOE de Beas (Huelva) presenta un escrito al alcalde para que amplíe los pagos del IBI hasta el 31 de octubre

BEAS (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El PSOE en el Ayuntamiento de Beas ha presentado un escrito al alcalde, José Leñero (PP), para que amplíe los pagos del IBI hasta el 31 de octubre y "aliviar el bolsillo de los vecinos", tras el fin de las fiestas del mes de agosto "con los gastos que ello acarrea para los beasinos, a lo que hay que sumar el desembolso que supone la entrada del mes de septiembre, sobre todo, para las familias con niños y adolescentes que comienzan el curso escolar y universitario".

Así lo ha expuesto en una nota la portavoz socialista en el Consistorio, Rosa Tirador, quien ha trasladado en el escrito la "sorpresa y el malestar generado entre muchos vecinos" por el "adelanto en 30 días" del periodo habitual de pago voluntario, "algo que jamás había ocurrido".

"Desde el Partido Socialista, nos preguntamos qué prisa tiene el alcalde de Beas por cobrar y el hecho de que el PP en la Diputación haya adelantado este pago solo hasta el 30 de septiembre, en ese afán recaudatorio que siempre ha caracterizado las políticas del PP, sin importarle la situación económica de los hogares y familias", ha señalado Tirador.

La socialista ha señalado que "lo que sí está claro es la ruina que el PP está generando en el Ayuntamiento de Beas, que le ha llevado a la petición de tres anticipos, solo en lo que va de año, a la Diputación Provincial de Huelva por más de 557.000 euros, y el agujero provocado en las arcas municipales con un aumento de gastos en festejos, que se sepa hasta ahora, de más de 94.000 euros sobre los 320.000 presupuestados".

"Estamos hablando de todo un cúmulo de gastos que complican la contable situación del Ayuntamiento, pero estos platos rotos no deben recaer en los vecinos y vecinas con el adelanto del pago de estas contribuciones, esto no es mirar por el bienestar de nuestro pueblo y de nuestra gente", ha subrayado.

Por ello, solicita que "se mire por los vecinos" y lo amplíe "porque puede hacerlo si quiere y tiene voluntad de aplazar ese pago hasta el 31 de octubre, como en otras ocasiones sí ha hecho el PSOE", apuntando que, "durante la pandemia del Covid se prorrogó hasta el 30 de noviembre", ha concluido.