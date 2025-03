El PSOE califica de "falsos" los "anuncios triunfalistas" de la Junta sobre la reducción de lista de espera en Huelva

HUELVA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha calificado de "falsos" los "anuncios triunfalistas" sobre la reducción de las listas de espera que realizó la pasada semana la Consejería de Salud, ya que "solo hay que entrar en la web del SAS y comparar los datos con los de hace seis meses para comprobar todas las falsedades que contienen esos anuncios".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, quien ha explicado que la Junta propone "un sistema para ir reduciendo esas listas, que sí que reducen algo", pero "al ritmo que lo hacen, tardarían 36 años en quitarlas". "Se lo están tomando con tranquilidad y así no queremos los onubenses que cuiden de nuestra sanidad pública y de nuestra salud", ha criticado.

Asimismo, Gaviño ha criticado que la fórmula propuesta es "muy torticera", ya que "consiste en desviar cientos de millones de euros de la sanidad pública a la privada y de una forma que roza la legalidad, por no decir que la rompe, que cometen presuntamente fraude, fraccionando contratos para poderlos adjudicar a dedo a empresas amigas". "Unos hechos que ya están siendo investigados tanto por los juzgados como por la Fiscalía Anticorrupción y que hoy el Partido Popular quiere darle un giro de tuerca, pero asume que se han desviado fondos públicos para la sanidad privada de una forma que puede ser ilegal", ha enfatizado.

Así, el socialista ha indicado que con este procedimiento "lo que consiguen es, como mucho, reducir las listas de espera en un 1%", por lo que "se han gastado mucho más en vender a bombo y platillo las listas de espera, la reducción, que lo que es la realidad".

Asimismo, ha criticado que el plan de atención de 72 horas para la atención primaria es "un verdadero fracaso", ya que "nadie consigue que su médico de cabecera le vea en máximo tres días, como mucho, una semana es lo más rápido".

"Si hablamos de las listas quirúrgicas, sí podemos decir que se han reducido casi 3.000 personas en toda Andalucía, pero eso supone que han apretado la máquina para que en cada provincia se hagan dos operaciones más al día. Es decir, venden ese esfuerzo pero no cuentan, evidentemente, que esas personas estaban esperando una operación desde hace más de un año o que han aumentado los tiempos de espera en cirugía en 45 días, estando la media andaluza en 184 días, pero en Huelva se incrementa en 248 días de media de espera para recibir una operación", ha aseverado.

Por otro lado, en cuanto a las consultas externas, el socialista ha indicado que las listas "han aumentado en 18.000 pacientes", por ello, ha reprochado que "se reducen en 3.000 en cirugía, pero si aumentan 18.000 en consultas externas, se puede decir que en Andalucía las listas de espera en realidad no han descendido, han aumentado en 15.000 personas" y, sin embargo, "el Gobierno andaluz sale diciendo que es un triunfo".

"Nos parece la más absoluta desfachatez y más que nos vendan ese discurso en la provincia de Huelva, que tenemos números escandalosos. Tenemos 8.700 personas esperando poder operarse, de ellas, 4.000 llevan más de un año. En consultas externas, en el Hospital Juan Ramón Jiménez, la situación es esperpéntica, por que hay 7.200 personas esperando ser atendidas en cirugía vascular y angiología, 600 personas más que hace seis meses y que están esperando una media de 700 días, como recogió el propio Plan de Intervención en esta especialidad para desviar a la gente a Sevilla", ha detallado.

Además, el socialista ha indicado que "en digestivo, la media es de 924 días; en cirugía ortopédica y traumatología hay 3.000 pacientes y el 90 por ciento de esos pacientes están fuera del plazo de garantía; y en neurología, la unidad de Ictus que no iban a desmontar y desmontaron", hay 8.400 pacientes, de los que 7.250 están fuera del plazo de garantía en unas enfermedades que son tiempo-dependientes".

"En total, en el Juan Ramón Jiménez tenemos 44.000 personas esperando ser atendidas por médicos especialistas, 2.000 personas más que hace seis meses; y el 75 por ciento de ellas están fuera del plazo de garantía. A ello hay que sumar los 13.000 que están esperando en el Infanta Elena y los 5.600 que están en el Hospital de Riotinto, de los cuales, el 60 por ciento, están fuera de plazos de garantía", ha remarcado.

Por todo ello, Gaviño ha señalado que esos anuncios son "un verdadero bulo vendido a bombo y platillo en medios amigos" para "hacer creer que va bien cuando va muy mal la sanidad andaluza", toda vez que ha puesto el acento que "intenten engañar al decir que es un problema de dinero", ya que eso "tiene una fácil respuesta: no lo desvíen a la privada y no lo hagan forma irregular y no renuncien las ofertas de dinero que llegan a Andalucía".

"Este gobierno, encima de que presume de hacerlo mal, renuncia a 19.000 millones de quita de deuda, que supone la mitad de la deuda de Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreo, pedía hace dos años al Gobierno que le quitaran 17.000 millones de euros de la deuda que tenía Andalucía, pero con excusas estériles la Junta se opone a que se le quite esa deuda", ha reprochado.

Por ello, ha señalado que "cuando Juanma Moreno se empeña en no aceptar esos 19.000 millones y seguir teniendo la sanidad pública como la tiene" es que "prioriza el enfrentamiento con el Gobierno de España, que es su única estrategia de partido, y la antepone al interés general de los andaluces y de los onubenses".