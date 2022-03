PSOE califica de "nueva diatriba" de la Junta el proyecto "indefinido" del Materno Infantil en Huelva

HUELVA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño ha criticado este lunes lo que ha calificado como "la nueva diatriba" de la Junta en la "gestión del Materno Infantil", ya que, "aunque han entendido que debe estar en el hospital de referencia, presentan un proyecto indefinido y que cambia un sitio por otro".

Así se ha manifestado Gaviño en rueda de prensa, en la que el socialista ha aseverado que Huelva "no se merece esta deriva", sino que lo que "necesita" es un hospital "nuevo, vanguardista, moderno que pueda afrontar el futuro de las madres y los niños".

"No aceptamos declaraciones como que un nuevo Materno Infantil llevaría un periodo de ejecución más tardío, varios años consumiendo recursos económicos excesivos, que podrían destinarse otras carencias objetivas de la provincia, ya que el señor Juanma Moreno lleva tres años perdiendo el tiempo. No argumente que por cuestiones de tiempo o de dinero no quiere hacer el Materno Infantil en Huelva y quiera hacer una readaptación", ha subrayado.

Asimismo, el socialista ha insistido en que este proyecto "nace recortado", por lo que, a su entender, "tratan a Huelva como una provincia de tercera", toda vez que ha esgrimido que del "proyecto socialista", que contaba con "21.000 metros cuadrados lo reducen a unos 10.000", además de que "de 107 camas del proyecto original, se pasarían a unas de 65 camas, la mayoría individuales".

"Mucho nos tememos, por nuestras conversaciones con el personal sanitario, que doblarán esas habitaciones y no serán cama indivuales", ha redundado.

Por otro lado, ha recordado que el proyecto "socialista" contemplaba "espacio amplio con posibilidades de crecimiento de futuro con tres áreas definidas y siete quirófanos", mientras que el nuevo proyecto cuenta "con siete paritorios y un solo quirófano, lo mismo con lo que cuenta el Hospitales Juan Ramón Jiménez en la actualidad".

Asimismo, ha insistido en que el proyecto "contaba con 29 millones de euros de dotación y ahora se ve reducido a de millones", pero, ha agregado, "de ahí hay que sacar dinero para ubicar las consultas externas, en un lugar que aún se desconoce".

"Mucho nos tememos que las consultas externas van a salir del Juan Ramón Jiménez y van a ir al Blanca Paloma, porque si algo tienen claro es que quieren hacer negocio con la salud de los onubenses de alguna forma o de otra", ha criticado el socialista.

Por todo ello, ha señalado que Huelva "sale discriminada" con este proyecto, toda vez que ha indicado que "la provincia tiene la segunda tasa de natalidad más alta de toda la comunidad, un dato que debería invitarles a tomarse más en serio el asunto".

"No queremos ninguna adaptación, queremos un hospital Materno Infantil nuevo en el Juan Ramón Jiménez con todas las dotaciones y con todas las posibilidades de crecimiento. Lo contrario sería un mal proyecto y demostraría que estamos ante un mal gobierno, un gobierno del cambio para peor", ha concluido el socialista.