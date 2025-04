El PSOE critica el "abandono" de las carreteras por parte de la Junta y la Diputación de Huelva

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Antonio Beltrán, ha advertido este martes sobre el "lamentable estado" de las carreteras de titularidad autonómica y provincial tras el último temporal, y ha puesto en evidencia "los dos modelos radicalmente opuestos" con los que "se afronta esta situación desde las diferentes administraciones".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Beltrán se ha referido a que, por un lado, el Gobierno de España, "desde el primer momento ha actuado con diligencia y compromiso", ya que el Ministerio de Transportes, con Óscar Puente al frente, "ha destinado 3,1 millones de euros para reparar los desperfectos provocados por el temporal, sumados a los tres millones aprobados a finales de diciembre".

"Pero, frente a eso, la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva, ambas gobernadas por el Partido Popular, no han movido un dedo", ha criticado el socialista.

De este modo, Beltrán ha exigido la "implicación directa" del presidente andaluz, Juanma Moreno, a quien responsabiliza de "una situación de emergencia" y que "no puede delegar en otras áreas". "El señor Moreno prefiere las fotos y el autobombo antes que pisar la realidad y asumir su responsabilidad con las infraestructuras de esta provincia", ha afirmado.

Así, como ejemplo, Antonio Beltrán ha señalado el caso de la carretera A-483 entre Almonte y El Rocío. "Una vía con un altísimo volumen de tráfico y un riesgo constante para miles de personas que trabajan en el sector agrícola o en el turismo. Se han prometido desdobles, después un tercer carril, luego volvieron al proyecto socialista original y, mientras tanto, los usuarios siguen jugando su vida en una carretera que el Gobierno del PP ha convertido en un catálogo de excusas", ha aseverado.

Además, ha citado otros casos "alarmantes", como la A-434 en Cala, a la que ha denominado como "una trampa mortal donde solo hay promesas incumplidas", o el acceso entre Almonte e Hinojos, donde "la Junta ha tenido la desfachatez de arreglar apenas un kilómetro, gastando más en propaganda que en asfalto".

Asimismo, el también alcalde de Puebla de Guzmán ha hecho "especial énfasis" en el "abandono" del Partido Popular de la comarca del Andévalo, haciendo hincapié en la carretera entre Puebla de Guzmán y Minas de Herrerías. "De un tramo de cuatro kilómetros proyectado y listo para ejecutar, solo han actuado sobre uno. El resto está completamente abandonado y sin fecha de ejecución", y ha recordado también la reciente manifestación vecinal en El Granado por "el deterioro de la vía que conecta con Portugal".

"El deterioro no es solo una cuestión de movilidad, es una cuestión de igualdad. Los vecinos y vecinas de El Granado tienen que sumar 30 minutos más para acudir al centro de salud, a la oficina del SAE o a cualquier servicio básico, todos centralizados en Puebla de Guzmán. Esto es una discriminación que no podemos tolerar", ha afirmado.

Por ello, el dirigente socialista ha criticado con "dureza" la actitud tanto del Gobierno andaluz como del nuevo equipo de la Diputación Provincial, porque, a su juicio, "han olvidado por completo a las zonas rurales". "Y no es casualidad, ya que su modelo pasa por concentrar las inversiones en la capital y abandonar a los pueblos menores de 10.000 habitantes, que son precisamente los que más necesitan las carreteras", ha señalado.

En contraste, Beltrán ha valorado "positivamente" la respuesta del Gobierno de España. "Acabo de recorrer la A-490, repleta de socavones, competencia de la Junta. Si hay suerte, uno encuentra una señal de aviso, pero el socavón sigue ahí. Sin embargo, al conectar con la H-30, ya se ven las máquinas trabajando. También se está actuando en la H-435 y H-433, porque el Gobierno de España no se esconde: escucha, actúa y cumple", ha destacado.

Por todo ello, Antonio Beltrán ha exigido la "ejecución inmediata del tercer carril en la A-483 con plazos y presupuesto definidos, obras urgentes en la A-434 a su paso por Cala, la rehabilitación inmediata de la vía entre Minas de Herrerías y El Granado y el fin de la discriminación presupuestaria a Huelva por parte de la Junta de Andalucía".

"Huelva no aguanta más abandono. Necesitamos un Gobierno en Andalucía que nos mire con justicia y no con el desprecio que representa Juanma Moreno. Porque lo que nos jugamos no es solo el estado del asfalto, sino la dignidad y la seguridad de nuestros pueblos", ha apostillado Antonio Beltrán.