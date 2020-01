El PSOE critica que la Junta "deje sin financiación el 90% de los proyectos para la igualdad" en Huelva

Publicado 16/01/2020 16:28:32 CET

HUELVA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Eva Salazar, ha criticado este jueves que "Huelva sea la provincia andaluza más perjudicada por la Junta, al dejar sin financiación más del 90 por ciento de los proyectos para la igualdad, contra la violencia de género y para la atención a las mujeres en riego de exclusión social".

En un encuentro con representantes del tejido asociativo de mujeres de la provincia para analizar esta situación, "muy preocupante", la socialista ha matizado que la Junta "sólo va a subvencionar tres de los 32 proyectos presentados, dejando a cero euros el destinado precisamente a los proyectos contra la violencia de género".

"Nos parece de una insensibilidad absoluta, máxime teniendo a una consejera onubense, Rocío Ruiz, que calla y se pliega a los intereses de una ultraderecha machista que no cree en el empoderamiento de las mujeres ni en la erradicación de la violencia de género", ha subrayado, según ha informado el PSOE de Huelva en una nota de prensa.

En esta línea, Salazar ha puesto ejemplos de este recorte "tan brutal", que ha conllevado que programas que se atienden destinados a mujeres en situaciones de vulnerabilidad hayan quedado excluidos.

"En el caso de Huelva estamos hablando de entidades onubenses como 'Mujeres en zonas de conflicto (MZC)', que atendían a mujeres prostituidas o víctimas de trata; 'Congregación Nuestra Señora de Consolación', que tienen una casa de acogida para mujeres e hijos/as; 'Proyecto Hombre Huelva' que prestaban una atención específica para mujeres que sufren adicciones; 'La casa Paco Girón' o la 'Asociación de Mujeres con Discapacidad Luna'", ha dicho.

"Todas ellas han quedado fuera de proyectos, dejando abandonas por parte de la Junta mujeres migrantes, prostituidas o víctimas de trata, con problemas de adicciones, mujeres jóvenes", ha proseguido la socialista.

Además de estas entidades, "se han quedado sin subvenciones públicas por parte de la Junta más de 50 asociaciones de mujeres de la provincia, que venían desarrollando su labor en muchos pueblos cuando, precisamente, son las mujeres del mundo rural las que necesitan mayor apoyo y asesoramiento en esta materia. Ahora, la Junta las deja desamparadas y sin esta ayuda", ha añadido.

Asimismo, Eva Salazar ha reprochado a la Junta que "haya escondido con nocturnidad y alevosía que no les iban a ser otorgadas estas subvenciones al tejido asociativo de mujeres que vienen trabajando décadas en esta materia. Ha callado y no les ha informado de que no iban a disponer de ese dinero".

Según ha agregado, "a ello se une el hecho de que no haya realizado un reparto equitativo de las subvenciones, con una redistribución injusta del dinero, sin importarle otorgarle a muy pocas el 100% en detrimento de la inmensa mayoría de asociaciones a las que ha dejado con cero euros de financiación para poder desarrollar su proyectos".

Para Eva Salazar, "esto no es una casualidad, esto no responde a una situación administrativa, sino a una decisión puramente ideológica de un Gobierno de derechas plegado a una ultraderecha que niega la violencia machista y que se opone a que el tejido asociativo de mujeres sea fuerte en Andalucía y, por tanto, en nuestra provincia".

Del mismo modo, la socialista ha denunciado que "esto deja patente que para la derecha, esto no es una prioridad, porque en total le ha quitado 300.000 euros en este presupuesto al tejido asociativo de mujeres de Andalucía".

Por ello, "desde el PSOE vamos a llevar a cabo todas aquellas acciones para revertir esta situación, elevaremos mociones a los ayuntamientos y a la Diputación, en apoyo a las mujeres y a todas las entidades, así como nuestro respaldo a todas aquellas acciones de protestas y reivindicaciones que estos colectivos quieran llevar a cabo. Estaremos con ellas", ha señalado.

"Es incomprensible que desde un organismo, como el IAM, que debería levantarse ante este tipo de decisiones, permanezco impasible y calle ante esta tropelía en la que se pone en juego la propia vida de las mujeres y hasta de la de sus hijos/as", ha apostillado.