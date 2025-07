PSOE critica que la Junta "le roba" la ambulancia a Rociana (Huelva) mientras el alcalde "guarda silencio"

ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en Rociana del Condado (Huelva), Rubén Picón, ha criticado la decisión de la Junta de Andalucía de "retirar la ambulancia" que corresponde al municipio para "trasladarla a Bonares, dejando sin este servicio esencial a más de 8.000 vecinos y vecinas". Picón ha acusado directamente al alcalde, Paco Pérez (PP), de "mentir en campaña, generar falsas expectativas y permitir ahora que arrebaten lo poco que había, una atención de urgencias de 15,00 a 20,00 y una ambulancia".

Según ha indicado el PSOE en una nota de prensa, Picón ha señalado que el alcalde dijo en campaña electoral que Rociana "tendría unas urgencias médicas 24 horas que no existen" y que "lejos de mejorar el servicio, lo han empeorado gravemente". Por ello, ha criticado que el alcalde "prometiera más sanidad y lo que hay es menos". "No hay urgencias, no hay ambulancia, y lo que hay es un alcalde que prefiere callar antes que defender a Rociana ante su propio partido", ha aseverado.

"La delegada de Salud de la Junta en Huelva, Manuela Caro, ha justificado la retirada de la ambulancia en la supuesta falta de una zona techada para su estacionamiento, algo que es responsabilidad directa del Ayuntamiento, pero el alcalde, en lugar de actuar, mira para otro lado y permite que nos dejen sin este servicio básico", ha enfatizado el socialista.

Ante esta "grave situación", Rubén Picón ha asegurado que no se va a a quedar "callados ante este atropello". "Vamos a pelear hasta el final para recuperar la ambulancia que es nuestra, porque estamos hablando de la salud de nuestros vecinos y vecinas, no de un capricho político", ha criticado, a lo que ha añadido que "a pesar de estar esperando una cita con la delegada de Salud, desde noviembre de 2024, no vamos a cejar en nuestro empeño de insistir para trasladar nuestro malestar sobre la situación de la atención primaria en nuestro pueblo y reclamar lo que nos merecemos".

Al hilo de ello, el portavoz socialista ha apuntado, además, que esta situación forma parte de un "deterioro generalizado y gravísimo de la sanidad pública andaluza bajo el Gobierno de Juanma Moreno", que "ha convertido los recortes y la falta de inversiones en su seña de identidad".

"El PP nos han robado la ambulancia, nos han mentido con las urgencias 24 horas y lo siguiente será cerrar servicios", ha remarcado, toda vez que se ha preguntado que "dónde está el alcalde y a quién defiende, porque a Rociana, desde luego, no".