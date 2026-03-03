PSOE-A defiende la universidad pública como "herramienta de progreso" y ante las "políticas de privatización" de Moreno

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, conversa con el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez. - PSOE

HUELVA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha reivindicado este martes la universidad pública como "herramienta de progreso", y al hilo ha criticado las "políticas de privatización" que, en su opinión, está impulsando en esta materia el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno.

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz se ha pronunciado sobre esta cuestión en una atención a medios antes de asistir al Día de la Universidad de Huelva, una institución que María Márquez ha reivindicado como esencial para entender el "desarrollo" de dicha provincia.

Así, la parlamentaria socialista ha reivindicado que "todos los proyectos que aspiran a mejorar la sociedad y la vida de los onubenses se fraguan" en la universidad onubense, que es "igual a progreso" y a "igualdad de oportunidades", porque en ella "hemos estudiado y nos hemos formado los hijos y las hijas de los trabajadores de esta provincia", según ha abundado María Márquez.

"Por tanto, la Universidad de Huelva es un símbolo para esta provincia de orgullo, de progreso y el ascensor social al que aspira todo el mundo", según ha proclamado la 'número dos' de la dirección del PSOE-A, que en ese punto ha querido lanzar "un mensaje muy importante" que abandera su partido, y es el de la "defensa de los servicios públicos", que son los que "salvan al pueblo", además de "la cara de nuestros impuestos", según ha remarcado la dirigente socialista.

María Márquez ha sostenido que "la universidad pública es la herramienta de progreso desde lo público para la gente que depende de su talento y de su esfuerzo para progresar en la vida", y al hilo ha querido lanzar "un mensaje también de denuncia" respecto a la ley de universidades del Gobierno de Juanma Moreno ya aprobada en el Parlamento de Andalucía y respecto a la política de "privatización de la universidad" que, en su opinión, está impulsando el Ejecutivo del PP-A.

Al respecto, ha llamado la atención acerca de que, mientras que "hace diez años en Andalucía sólo había una universidad privada", ahora "hay cinco", porque el Gobierno de Moreno, "deprisa y corriendo, 'como Pedro por su casa', ha aprobado cuatro universidades privadas en Andalucía que además están compitiendo con algo con lo que no hay que competir", según ha advertido.

María Márquez ha denunciado que "se está empobreciendo a las familias andaluzas no ofertando las titulaciones más demandadas en las universidades públicas", y ha criticado que "se está promocionando desde la universidad privada, desde la FP (Formación Profesional) privada, ese tipo de titulaciones que hacen que la gente tenga que pedir préstamos, tenga que endeudarse y, por tanto, empobrecerse y no poder ofrecerle a sus hijos la calidad que debería tener la universidad pública por culpa de las políticas de privatización de Moreno Bonilla".

En este contexto, la representante del PSOE-A ha llamado a "defender con uñas y dientes" la universidad pública frente a las "políticas de privatización" del PP-A.

REIVINDICACIÓN "FEMINISTA" EN LA SEMANA DEL 8M

Además, María Márquez ha aprovechado la ocasión, y coincidiendo con la semana que desemboca en el Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, para realizar una reivindicación "feminista", teniendo en cuenta que "los datos dicen que la mayoría de las personas que estudiamos en la universidad somos mujeres", pero después ellas representan "un porcentaje muy reducido" entre quienes ocupan "puestos de dirección en las universidades".

María Márquez ha sostenido que ello no se debe a "un problema de falta de talento" por parte de las mujeres, sino que es "una cuestión de estereotipos" que "sigue habiendo en carreras, en titulaciones universitarias que tienen muchísimo futuro, vinculadas a la ingeniería o a la informática, especialmente en pleno siglo XXI, con la nueva era de la inteligencia artificial", ha añadido.

Así, la vicesecretaria general del PSOE-A ha querido aprovechar este día de la Universidad de Huelva también para "lanzar un mensaje de futuro en positivo, pidiendo romper esos estereotipos y que las mujeres ocupemos absolutamente todos los espacios, porque también nos pertenecen a nosotras", según ha proclamado María Márquez para concluir.