PSOE denuncia que Miranda "sigue prohibiendo" la asistencia de público a los plenos

HUELVA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una pregunta para el próximo pleno del Ayuntamiento de Huelva con la que volverá a exigir al equipo de gobierno de Pilar Miranda que explique por qué, "casi tres años después del fin de las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de Covid, sigue impidiendo que la ciudadanía pueda asistir a las sesiones plenarias".

En un comunicado, los socialistas han denunciado que esta situación convierte a Huelva en una "anomalía democrática" y reclaman una fecha concreta para recuperar un derecho que continúa suspendido más de seis años después del último pleno con público.

El PSOE ha lamentado que Pilar Miranda cierre su tercer curso político al frente del Ayuntamiento "exactamente igual que empezó: con las puertas del salón de plenos cerradas a la ciudadanía".

Para el PSOE, "son tres cursos poniendo obstáculos a la participación, negando un derecho democrático básico y demostrando el miedo del Partido Popular a una institución abierta a los onubenses".

Los socialistas han recordado que el Reglamento Orgánico Municipal establece que las sesiones del pleno son públicas y consideran injustificable que el Gobierno municipal siga manteniendo una prohibición "que afecta directamente a la transparencia institucional, la participación ciudadana y la calidad democrática del ayuntamiento".

Durante este mandato, según el PSOE, numerosos colectivos vecinales y sociales han visto "impedido su acceso al salón de plenos para seguir presencialmente los debates municipales".

Entre ellos se encuentran, según el PSOE, la Plataforma de Vecinos de Zafra, la Asociación de Vecinos de Pérez Cubillas, la Plataforma Parque Moret, Huelva Te Mira, Ecologistas en Acción, la Asociación Amigos del Museo, voluntarios de Protección Civil, los extrabajadores del Palacio de Deportes Carolina Marín, la Plataforma Isla Chica, la Plataforma de Colectivos de El Higueral, la Real Sociedad de Tiro al Vuelo, el Motoclub 'Descubridores', la Asociación de Trabajadores del Grupo de Empresas del Puerto de Huelva, así como vecinos de la Plaza Alonso Quijano y de Nueva Santa Lucía.

El PSOE ha criticado que el equipo de gobierno continúe aplazando "una solución después de haber prometido en varias ocasiones que el regreso del público sería inminente".