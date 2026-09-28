PSOE denuncia la "opacidad" de la Junta y cifra en más de 83.000 los ciudadanos de Huelva que esperan consulta o cirugía

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, este lunes en rueda de prensa. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha exigido este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "cumpla en un plazo máximo de diez días" con el requerimiento del Consejo de Transparencia y publique de forma íntegra las listas de espera de pruebas diagnósticas en la sanidad pública autonómica y ha señalado que en Huelva hay actualmente "más de 83.000 personas pendientes de una intervención quirúrgica o de una primera consulta con el especialista".

En rueda de prensa, Baluffo ha tildado de "desidia y dejadez" la gestión de la administración autonómica y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "ocultar información relevante desde el año 2019", actitud que ha comparado con la de "los malos estudiantes que le esconden las notas a sus padres para intentar tapar la verdadera dimensión del problema".

"La transparencia no es una opción, es una obligación legal y moral", ha enfatizado el dirigente socialista, remarcando que "las listas de espera existen aunque la Junta las quiera esconder debajo de la alfombra, porque ocultar los datos no reduce la demora ni cura a ningún paciente".

En relación con el impacto de estas demoras en la provincia onubense, el responsable de Organización ha detallado que actualmente se contabilizan más de 83.000 personas pendientes de una intervención quirúrgica o de una primera consulta con el especialista, alcanzando "la demora media para operarse los 204 días".

Asimismo, ha precisado que el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez acumula por sí solo "más de 50.000 pruebas diagnósticas pendientes". Entre estas, ha enumerado más de 7.000 tomografías axial computarizada (TAC) o resonancias magnéticas, más de 2.000 mamografías y al menos 800 pruebas urgentes relativas a pacientes oncológicos.

Por otra parte, al cumplirse un año de la detección de las incidencias en el programa de cribado del cáncer de mama, Baluffo ha criticado que las mujeres afectadas "continúen sin recibir respuestas oficiales por parte de la Consejería de Salud".

En este contexto, ha censurado el "cambio de postura" de Vox en el Parlamento de Andalucía, reprochando que la formación "utilice la salud de las mujeres como moneda de cambio para sus pactos políticos con el Partido Popular" al "rehusar apoyar una comisión de investigación parlamentaria sobre estos fallos".

A este respecto, el parlamentario socialista ha señalado que, según datos recabados por las representaciones legales de la asociación de afectadas Amama, persisten "más de 200 causas abiertas en los juzgados", por lo que ha reiterado la necesidad de habilitar un órgano de investigación en el Parlamento autonómico con "luz y taquígrafos".

DÉFICIT EN SALUD MENTAL

Coincidiendo con la visita a la provincia del vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Sanidad, Antonio Sanz, para la inauguración de un nuevo equipamiento sanitario, el dirigente del PSOE ha solicitado que estas actuaciones "vengan acompañadas de dotación presupuestaria y de personal suficiente, en lugar de quedarse en un simple titular propagandístico".

Baluffo ha advertido de que la salud mental se ha convertido en "la gran olvidada de la sanidad pública andaluza", denunciando demoras habituales "que sobrepasan los nueve meses para obtener una primera cita especializada" en diversas áreas sanitarias.

A modo de ejemplo, ha citado la situación del Centro de Salud de Lepe, donde las personas con cuadros de ansiedad, depresión o trastornos posparto "se ven expuestas a esperas de hasta 450 días para ser atendidas".

Finalmente, el secretario de Organización ha lamentado que la falta de facultativos y la sobrecarga asistencial en puntos como La Palma del Condado responda, a su juicio, a "una estrategia calculada que empuja a los ciudadanos a contratar seguros privados o a quedarse directamente desatendidos si no disponen de recursos económicos", por lo que ha instado a la Junta de Andalucía a reestructurar de manera "prioritaria" el sistema sanitario público.