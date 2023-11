PSOE denuncia que la situación sanitaria en los pueblos de la provincia es "alarmante y va a peor"

HUELVA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha denunciado que la situación sanitaria en los pueblos de la provincia es "alarmante y va a peor, con falta de médicos diarios, niños sin pediatras, puntos de urgencias que se cierran a cal y canto, así como recortes continuos de servicios para atender a la población".

Según ha manifestado la secretaria de Organización de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Rosa Tirador, esta "es la radiografía de muchos de los municipios de Huelva y, lo que es más grave, sin visos de solucionarse, si tenemos en cuenta, por un lado, que el PP no quiere reconocer este escenario, y, por otro, con unos presupuestos para 2024 que se olvidan de la sanidad pública, no hay partidas para atender estas carencias y no contemplan las principales reivindicaciones para esta provincia, como son el Materno-Infantil o los chares".

"Estamos ante un panorama muy preocupante y desolador porque el PP no atiende a las protestas ciudadanas", ha aseverado Rosa Tirador, añadiendo que, "sin ir más lejos, hemos visto esta semana otra concentración de los vecinos y vecinas de Santa Bárbara de Casa, a quienes la Junta les ha cerrado sus urgencias 24 horas, pese a las promesas de restituir ese servicio después del verano, y nada de eso ha ocurrido, una mentira más del Gobierno andaluz del PP".

Ha indicado que a ello se une la petición de que se abran las urgencias en otras localidades como Rociana del Condado, Paymogo, San Silvestre de Guzmán o Beas, o que El Almendro haya visto cómo se ha cerrado su centro de salud, o el "desamparo" que padecen los habitantes de Cala y Cabezas Rubias, "sin médicos diarios para atender a la población, casos que también se dan en otros municipios de la Cuenca, la Sierra y el Andévalo, a los que hay que sumar la falta de pediatras".