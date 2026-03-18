El PSOE destaca los 42.000 euros del Gobierno para avanzar en la recuperación de la Memoria Democrática de Beas (Huelva)

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Beas, Rosa Tirador. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Beas, Rosa Tirador, ha destacado la concesión de más de 42.000 euros del Gobierno de España para "continuar con los trabajos de Memoria Democrática, una inversión que permitirá avanzar en la exhumación de víctimas de la represión franquista en el cementerio municipal" del municipio.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rosa Tirador ha manifestado que "así se defiende la Memoria Democrática, con hechos, con recursos y con compromiso político", toda vez que ha destacado que "esta financiación supone un paso firme para seguir recuperando a personas asesinadas tras el golpe de Estado de julio de 1936, muchas de ellas enterradas sin dignidad".

La portavoz socialista ha resaltado la "importancia" de esta inversión porque "significa devolver dignidad a las víctimas y dar respuestas a sus familias, que llevan décadas esperando justicia, verdad y reparación", al tiempo que ha enfatizado que "la memoria no se defiende con discursos vacíos, sino con compromiso y presupuesto".

En este sentido, ha destacado las políticas impulsadas por el Gobierno de España en materia de Memoria Democrática, "gracias a las cuales se puede comenzar a dignificar la memoria de las personas que fueron asesinadas y sepultadas en el cementerio municipal de nuestro pueblo".

Rosa Tirador ha reseñado, además, que forma parte del grupo de trabajo de Memoria Histórica de Beas, "que desde 2017 viene desarrollando una labor concienzuda para recuperar la memoria y las historias de los vecinos y vecinas que sufrieron la represión franquista", así como para "dignificar a quienes fueron enterrados en distintos cementerios de la provincia, como Huelva, San Juan del Puerto o Trigueros".

La portavoz socialista ha recordado que, en 1980, con el primer Ayuntamiento democrático, se levantó en el cementerio un monumento sencillo para perpetuar la memoria de estas personas. "Y hoy, gracias a esta subvención del Gobierno de España, podremos recuperar los cuerpos que yacen en la fosa y devolverles la dignidad y humanidad que les fueron arrebatadas por sus asesinos, un Gobierno de España que cumple con la Memoria Democrática invierte y avanza. Y en Beas lo estamos viendo con hechos", ha finalizado.