PSOE destaca la inversión del Gobierno en el consultorio de Corrales (Huelva) mientras la Junta "sigue recortando"

El diputado nacional del PSOE por Huelva, Gabriel Cruz (izquierda), y el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Aljaraque, Fran Luque. - PSOE DE HUELVA

ALJARAQUE (HUELVA(, 20 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional del PSOE por Huelva, Gabriel Cruz, y el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Aljaraque, Fran Luque, han valorado a las puertas del nuevo consultorio médico de Corrales, la apuesta "clara y decidida" del Gobierno de España por la sanidad pública, al tiempo que han exigido a la Junta de Andalucía que "refuerce los recursos y servicios sanitarios en el municipio".

En un comunicado, Cruz ha subrayado que, "para los socialistas la salud es absolutamente prioritaria, es el primer pilar del Estado del Bienestar y es irrenunciable una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad para todos".

En este sentido, ha puesto como ejemplo el nuevo consultorio de Corrales, cuya construcción se aprobó en 2023 en el marco de inversiones del Plan MINAP --Mejora de las Infraestructuras de Atención Primaria-- del Ministerio de Sanidad, "por tanto, una obra del Gobierno de España, no de la Junta de Andalucía".

El diputado socialista ha detallado que esta se ha desarrollado en dos fases, "una primera, en la que cooperó el Ayuntamiento, no la Junta, con una inversión de 900.000 euros, de los cuales 700.000 fueron aportados por el Gobierno de España", mientras que la segunda fase, con más de un millón de euros, "ha sido financiada íntegramente por el Ejecutivo central".

"Esto demuestra el compromiso del Gobierno de España con la sanidad pública, con las personas, y con prestación de los servicios de calidad. Es el contrapunto de las políticas que estamos viviendo en Andalucía con el desmantelamiento de la sanidad pública que está llevando a cabo Juanma Moreno y el PP andaluz en estos ocho años: ni plantilla ni infraestructuras, como los chares o el Materno Infantil; el cierre de alas hospitalarias, quirófanos, urgencias; y el desarme de servicios que provocó que en Huelva estuviéramos meses sin Angiología y sin Vascular, poniendo en riesgo la vida de las personas, ha aseverado.

Al respecto, Cruz ha alertado de que "al final, se juega con la vida" porque "no todo el mundo puede acudir a la privada". "Y esa es la política que sigue Juanma Moreno, que en estos ocho años de Gobierno ha destinado casi 5.000 millones de euros al sector privado de la sanidad, los mismos que rechaza de manera adicional en el modelo de financiación que hemos presentado los socialistas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para Andalucía", ha apuntado.

El diputado nacional socialista ha incidido, por último, en que "hay que tomar conciencia" de que con Moreno "es imposible disponer de un sistema sanitario como el que debería corresponder". "Lo que hace falta es apostar por una política de salud pública, universal, gratuita y de calidad para todos. Se necesita inversión, compromiso y trabajo", ha enfatizado.

Por su parte, Fran Luque ha señalado que, una vez culminada la infraestructura del consultorio gracias a la financiación estatal, "ahora toca llenarlo de recursos, profesionales y equipamiento". "Una cuestión esencial para que los vecinos y vecinas de Corrales tengan la sanidad que necesitan y merecen", ha apostillado.

Asimismo, el portavoz del Grupo Socialista ha resaltado "otra cuestión esencial" que vienen pidiendo desde el Partido Socialista "desde hace mucho", que es el servicio de urgencias que "recortaron cuando entró Moreno en la Junta de Andalucía".

"Antes teníamos dos servicios de urgencia y ahora solo tenemos uno. Ahora, casi 23.000 habitantes cuentan con un solo servicio de urgencias, que además está, también, en el distrito Huelva Costa, por lo que no solo asiste a los vecinos y vecinas de Aljaraque", ha criticado.

Por ello, ha destacado que "numerosos vecinos han trasladado al PSOE situaciones de demora porque han tenido que esperar a la ambulancia y que, mientras, en la sala de espera, la urgencia está escasa de recursos y de equipamiento". "El tiempo en una urgencia es clave y esperar puede ser una cuestión de vida o muerte", ha aseverado .

Además, ha reiterado la "necesidad" de que se restablezca el doble equipo de urgencias "porque el tiempo es clave cuando se habla de urgencia y el equipamiento es una inversión en la tranquilidad y en la salud de los vecinos".