El PSOE destaca que los PGE "formalizan el compromiso del Gobierno" con las infraestructuras hídricas en Huelva

HUELVA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La senadora por el PSOE de Huelva Pepa González Bayo ha destacado este martes que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 (PGE) "demuestran el esfuerzo del Gobierno de España con las infraestructuras hídricas de esta provincia y su empeño de que el desdoble del túnel de San Silvestre sea una realidad".

"Se trata de una infraestructura de vital importancia para el desarrollo económico, no solo para la agricultura, sino para la industria, el turismo, el comercio, la cual tiene un importe total de más de 75 millones de euros. Y en estos presupuestos de 2023 cuentan con una asignación de 750.000 euros, cuando empezarán los trabajos. Los siguientes ejercicios contarán con una inversión de 35, 30 y 10 millones hasta 2026", ha destacado.

Así, González Bayo, que ha estado acompañada por otros representantes socialistas en uno de los canales que conectan con el túnel, ha indicado que la infraestructura que irá paralela al túnel que ahora mismo hay en la provincia "aumentará el transporte de agua, pasando de diez metros cúbicos por segundo a veinte metros cúbicos por segundo" y que, "por tanto, se va a garantizar el agua".

"Es una obra en la que durante todo el año el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez ha estado patente. Pudimos ver en febrero cómo se aprobaba la DIA. Hemos podido ver a finales de septiembre cómo se aprobaba el proyecto constructivo. Y ahora estamos a punto de licitar la obra. Una obra que dará comienzo en breve, a más tardar a primeros de año", ha destacado la senadora.

Al hilo de ello, la socialista ha lamentado que "mientras el Gobierno de la Nación cumple con la provincia de Huelva, el Gobierno de la Junta mira hacia otro lado".

"Estamos viendo cómo los pueblos de la sierra no tienen abastecimiento para consumo humano y tienen restricciones de agua. Sin embargo, hace más de tres años que la Junta de Andalucía no invierte ni un euro en infraestructuras hidráulicas para paliar ese problema que arrastra la sierra de Huelva", ha agregado.

En este punto, ha aseverado que el Partido Socialista cuando gobierna tanto en Andalucía como en el Estado, cumple con las infraestructuras hidráulicas" y ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que invierta porque Huelva necesita esa infraestructura para que nuestros pueblos de la sierra no tenga ninguna restricción de agua".

Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno también cumple "con la depuración en la provincia". "Viene una partida de más de once millones de euros para las depuradoras del pueblo de Moguer, del pueblo de La Palma del Condado, de Trigueros, de Beas y de San Juan del Puerto. El objetivo de este Gobierno es cuidar el medio ambiente y no hay mejor manera que invirtiendo en depuradoras para aliviar nuestros cauces y para que el agua que corra por ellos sea solo el agua de lluvia", ha manifestado.

GASTO SOCIAL

Por último, la senadora socialista se ha referido al "aspecto social que caracterizan a estas cuentas", que "dedica al gasto social más de 266 millones de euros, de diez euros que se invierten, seis euros son para gasto social". Por lo que, a su juicio, "reflejan que están pensado en la clase media y trabajadora".

Así, ha señalado que "un ejemplo de ello" son los pensionistas, que "van a ver incrementado su pensión conforme al IPC como acordamos en el Pacto de Toledo". "Eso el Partido Socialista lo tiene muy claro, sin embargo, el PP a día de hoy todavía no ha dicho con claridad si quiere que las pensiones se suban conforme al IPC. Estamos hablando de un 8,5% que puede subir en torno a esa cifra las pensiones mínimas y las no contributivas. Un salto hacia adelante y no del 0,25 que nos marcó Rajoy", ha concluido.