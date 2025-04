PSOE dice que la Junta "marea la perdiz" con el Materno Infantil en "un nuevo capítulo de abandono sistemático" a Huelva

HUELVA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador del PSOE por Huelva, Amaro Huelva, ha criticado la "última decisión" de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de "delegar" en la provincia la supervisión del proyecto del Hospital Materno Infantil por "el riesgo de perder fondos europeos si continúan gestionándolo desde Sevilla". Así, ha calificado esta "maniobra" como "un nuevo capítulo del abandono sistemático que sufre Huelva" en materia sanitaria.

Según Huelva, "estamos en 2025 hablando de un proyecto que ya en 2018 dejó aprobado el anterior Gobierno socialista. Desde entonces, con Moreno, promesas vacías, fotos y titulares, pero ni una sola licitación, ni una piedra puesta, ni un compromiso cumplido", ha manifestado a través de una nota de prensa.

Para el senador, la "nueva excusa" del Gobierno de Juanma Moreno "no hace sino evidenciar dos cosas; o bien en la Delegación de Salud de Huelva no tienen ningún proyecto que supervisar y, por eso, les trasladan este como si no tuvieran nada que hacer, o lo que buscan es pasar la responsabilidad para que, si se pierde el dinero, la culpa no sea de Sevilla".

Así, se ha preguntado "cómo va a supervisar la Delegación un proyecto que ni siquiera está licitado si el grueso de los técnicos está en la Consejería", por lo que entiende que este traslado "no tiene sentido, salvo el de seguir mareando la perdiz y alargar el retraso de manera indefendible".

Al hilo de ello, Amaro Huelva ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía "que se tome de una vez por todas en serio el Materno Infantil de Huelva", y ha exigido que "deje de hacer anuncios vacíos y publique ya la licitación del proyecto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, como hizo el ministro Óscar Puente con la alta velocidad".

Finalmente, ha apuntado que "Huelva sigue siendo la única provincia andaluza sin hospital Materno Infantil", lo que ha calificado de "una discriminación inaceptable". "Este centro es necesario, es urgente, y es una exigencia de la sociedad onubense que no puede esperar más. Juanma Moreno no puede terminar la legislatura sin haber puesto en marcha ni una sola actuación real. Si eso ocurre, estará claro y es que Huelva no le importa", ha concluido.