PSOE dice que las obras del puente del Odiel de Huelva están siendo "un despropósito" por la "falta de planificación"

HUELVA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha criticado los "grandes atascos y retrasos horarios" que sufren cada día las personas que tienen que atravesar el puente del Odiel, una situación que ha calificado de "despropósito" y que, a su juicio, está provocada por la "falta de planificación" del Gobierno del PP para realizar las obras.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Gaviño ha considerado que el Gobierno de Juanma Moreno, "una vez más", ahora con las obras sobre el puente del Odiel, "está demostrando que es un gobierno que ni tiene coherencia política, ni tiene capacidad de gestión".

"No tienen coherencia política porque defienden una cosa y la contraria, según le interese al Partido Popular y no según los intereses de Huelva. Cuando estaban en la oposición defendían que la necesidad se cubría con un nuevo puente que permitiera la salida de coches de Huelva hacia las playas. Hoy dicen, así lo ha referido el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía en Huelva, Juan Manuel Correa, que un puente nuevo no es necesario y que con una rehabilitación del puente actual es suficiente", ha enfatizado.

Del mismo modo, el dirigente socialista ha incidido en que "el PP no tiene capacidad de gestión" porque las obras de adaptación del puente del Odiel "están siendo un verdadero problema para todos los ciudadanos de Huelva", puesto que son unas obras "sin planificación" y que "están afectando a una infraestructura imprescindible que los ciudadanos necesitan utilizarla en pleno mes de septiembre cuando todavía el uso de ese puente es muy abundante".

"Además, no hay planificación porque hacen coincidir las horas de las obras con las horas de máxima afluencia de los ciudadanos al puente. Por eso se producen esos atascos de hasta cuatro horas. Es evidente que el Gobierno del PP ha actuado sin hacer un estudio real de los daños colaterales de estas obras en este momento sin buscar alternativas al alto volumen de personas que atraviesan esta infraestructura en hora punta, llegando a tener varias horas de retenciones para poder llegar a la capital o salir de ella", ha lamentado.

Así las cosas, el dirigente socialista ha incidido en que "las consecuencias de esta improvisación la están pagando los usuarios con largas colas de retención" y "ante tal desesperación por llegar a sus puestos de trabajo o a una cita médica", por eso, han pedido medidas que "hagan más llevadera el tránsito por el puente del Odiel mientras duren las obras".

Al hilo de ello, Enrique Gaviño se ha preguntado "si no podían haber buscado una planificación que hiciera compatible las obras y el uso del puente o haber hecho una planificación horaria de obras nocturnas".

"El Partido Popular prefiere desdecirse a sí mismo, no tener coherencia, no planificar, hacer lo que le apetece, lo que se le antoja, aunque con ello perjudique los intereses y el bienestar de los ciudadanos de Huelva", ha concluido.