El PSOE en Diputación de Huelva pedirá en pleno a Junta y Gobierno ayudas para municipios con problemas económicos

Publicado 30/09/2019 13:44:51 CET

HUELVA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Huelva lleva al próximo pleno una moción para pedir a la Junta de Andalucía y al Gobierno central un plan de ayuda financiera excepcional para los municipios con problemas económicos de carácter estructural. A través de esta iniciativa que se debatirá en la sesión plenaria del próximo miércoles, los socialistas quieren "terminar con la situación endémica de endeudamiento de estos municipios".

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa, el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Huelva, José Fernández, quien ha detallado las tres iniciativas que llevará a pleno el grupo socialista.

Junto a la anterior, también presentarán una moción de apoyo a los Centros Comerciales Abiertos (CCA), así como la petición de retirada de la campaña sobre violencia de género puesta en marcha por la Junta de Andalucía el pasado mes de julio.

Con respecto a la moción para la ayuda financiera a los municipios, Fernández ha señalado que "en la provincia hay una serie de entidades locales con graves dificultades económicas para atender las obligaciones legalmente encomendadas, no pudiendo participar en muchas líneas de financiación o programas, bien porque no tienen capacidad para hacer frente a la correspondiente cofinanciación, o bien, porque debido a su situación, no están al corriente en sus obligaciones tributarias y de seguridad social".

Según la moción, deben ser el Estado Central y la Junta de Andalucía, como principales financiadores de las entidades locales quienes lideren un programa de ayudas extraordinario, que permita a los ayuntamientos endeudados estructuralmente, y sin ninguna posibilidad de hacer frente a las deudas heredadas, "un saneamiento real de su cuentas, que suponga poner el contador a cero con las obligaciones tributarias y de seguridad social, así como proveedores".

En la segunda de las mociones que presenta el grupo socialista se pide la retirada de la campaña, que puso en marcha la Junta de Andalucía el pasado mes de julio, sobre la violencia de género 'Pero la vida es más fuerte. Denuncia. Vive'. Según los socialistas, "no es el momento para eliminar de la cartelería la terminología 'violencia de género', 'violencia contra las mujeres' o 'violencia machista'. No es el momento para hacer campañas de escaso impacto social que generan mensajes que no conciencian la ciudadanía en general y a la juventud en particular".

Por eso, en la moción se pide la retirada de la campaña, ya que "la misma no responde a las necesidades del momento social y político actual, invisibiliza las causas de la violencia de género e incumple los principios de la Ley contra la Violencia de Género de Andalucía".

Además se solicita a la Junta de Andalucía que proceda a garantizar que las futuras campañas y actuaciones que se realicen en Andalucía cumplan los fines y objetivos de lucha contra la violencia de género, impulso a la igualdad de género, lucha contra el machismo y que cuente con el visto bueno y la aprobación del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y de personas expertas con reconocido prestigio en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género".

En la tercera moción, el grupo socialista reclama a la Junta de Andalucía apoyo para los centros comerciales abiertos de la provincia. Los socialistas reconocen la "buena labor" que realizan los centros comerciales abiertos e insta a la Junta de Andalucía a que impulse las acciones oportunas en apoyo a los mismos.

Según la iniciativa, con el objeto de potenciar el comercio urbano y contribuir con ello a la modernización y revitalización de los espacios comerciales tradicionales, la Junta de Andalucía venía convocando anualmente una modalidad de ayudas destinadas específicamente a la creación y consolidación de centros comerciales abiertos, en la que podían participar tanto las asociaciones de comerciantes promotoras de los mismos como los ayuntamientos andaluces en los que existía un centro comercial abierto, tanto si ya está reconocido como si está en proyecto.

El proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019, según relata a iniciativa y aprobado por PP y Ciudadanos con el apoyo de VOX, ha recortado "un 75 por ciento la partida destinada a los centros comerciales abiertos, de dos millones de euros en 2018 se ha quedado en 500.000 euros en 2019".

Esto, como ha explicado Fernández, "ha generado gran preocupación en el sector que teme que muchas de las actividades y proyectos que vienen realizándose en estos últimos años y que han contribuido y están contribuyendo a la dinamización de esta zona comercial tengan que dejar de hacerse por falta de financiación".

Por eso, en la moción se insta a la Junta de Andalucía a que convoque para este año 2019 las subvenciones dirigidas a asociaciones de comerciantes y ayuntamientos para la promoción de las relaciones de cooperación del sector comercial e impulso del asociacionismo comercial en todos sus niveles, destinando, al menos, la misma cantidad que en la última convocatoria de 2018. En concreto, se pide la reactivación de la línea de subvenciones a los centros comerciales abiertos.

Fernández también ha adelantado que en el pleno del próximo miércoles se llevará a cabo una modificación de crédito de unos 300.000 euros para la rehabilitación del salón de plenos de la Diputación de Huelva, cuya obra comenzaría en el primer trimestre de 2020 y cuyo presupuesto sería de unos 278.000 euros, así como la rehabilitación de un antiguo edificio en Minas Concepción.