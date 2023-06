PSOE-A "espera la respuesta" de Moreno a la petición de reunión de Espadas para "dialogar" en torno a Doñana

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz está a la "espera" de la "respuesta" del presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a la propuesta que públicamente ha realizado esta semana su secretario general, Juan Espadas, para que el jefe del Ejecutivo andaluz le cite en el Palacio de San Telmo para mantener una reunión en la que "dialogar" en torno a la "protección" del espacio natural de Doñana y la actividad agrícola en la zona.

Así lo ha indicado la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, en rueda de prensa en la Cámara andaluza y a preguntas de los periodistas, ante quienes ha defendido que los socialistas han sido "tremendamente claros" en "el tema de Doñana" al hilo de la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva.

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha puesto de relieve que el "líder de la oposición", Juan Espadas, ha ofrecido "nada más y nada menos que diálogo" al presidente de la Junta de Andalucía, que "presume" de dirigir "la legislatura del diálogo" aunque Moreno en esta comunidad "ha dialogado con bastante poca gente", según ha apostillado Ángeles Férriz.

La dirigente socialista ha remarcado que por parte del PSOE-A están ofreciendo al presidente de la Junta "diálogo, rigor para garantizar la protección de Doñana y el presente y futuro de la gente" que vive en su entorno y "de los agricultores" de la zona.

Ha reiterado además que, en su opinión, la referida proposición de ley "no permite ninguna enmienda parcial", y "hay que empezar desde el principio, con diálogo, con rigor y con todo el mundo, no sólo con quien a ellos --a los grupos proponentes-- les interese".

"Y eso es lo que estamos ofreciendo por parte del PSOE de Andalucía y del Gobierno de España", ha abundado la portavoz socialista, que ha puesto de relieve que "la inmensa mayoría" de los agentes que comparecieron la semana pasada en comisión parlamentaria para dar su opinión sobre esta iniciativa en el marco de la tramitación de la misma "lo que pidieron es que nos sentáramos a hablar y, sobre todo, pidieron paz para solventar un problema".

En esa línea, la 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha admitido que "hay un problema" que "habrá que solucionar", y su partido reclama "diálogo", y al respecto ha sostenido que no cree que "pueda ser negativo que el líder de la oposición quiera hablar con el presidente de la Junta de Andalucía para intentar buscar una solución que no venga impuesta, o con la forma y las bases que ha querido el Partido Popular".

QUE MORENO "DEJE DE LADO SU SOBERBIA"

Por eso, Férriz ha dicho que espera que Juanma Moreno "no tenga ningún problema" para recibir a Juan Espadas, porque no entiende "que alguien no quiera sentarse con el líder de la oposición a intentar solucionar un problema", y ha opinado que el presidente de la Junta "debería abandonar y dejar a un lado su soberbia y sentarse a hablar, a dialogar", con el secretario general del PSOE-A, partido que, según ha insistido, ofrece "diálogo, rigor", para "garantizar la protección de Doñana y el presente y futuro de la gente que vive en Doñana, y de los agricultores" del entorno.

Férriz ha defendido que Espadas quiere "atajar un problema que ha generado el propio presidente de la Junta", con "mano tendida" y "recogiendo el espíritu de la mayoría de los comparecientes, que nos pidieron absolutamente a todos altura de miras, y sentarnos y hablar", y ha puntualizado que si Juanma Moreno "no se sienta" con el secretario general del PSOE-A, "tendrá que explicar por qué no se quiere sentar con el líder de la oposición a hablar de este problema", y aclarar si es que quiere "seguir alargando" un "engaño masivo" como el que, en su opinión, hay detrás de dicha proposición de ley de PP-A y Vox.