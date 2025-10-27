El PSOE exige al Ayuntamiento de Huelva que actúe ante la "insalubridad, las ratas y el abandono" en Las Colonias

Representantes del PSOE junto a vecinos del barrio de Las Colonias de Huelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha criticado "la situación de insalubridad, abandono y falta de mantenimiento" de la barriada de Las Colonias, ya que ha asegurado que las últimas semanas "numerosos vecinos" se han puesto en contacto con la formación para trasladar su "preocupación" por el "estado deplorable" de varios solares y calles del barrio, "donde la maleza, la basura y la presencia de ratas son ya parte del paisaje cotidiano".

Según ha indicado el PSOE en una nota de prensa, "uno de los principales focos de preocupación" es el solar situado entre las calles Badajoz y Zaragoza, "en un estado de total dejadez, lleno de maleza y residuos, y con una presencia constante de ratas", lo que supone, según los socialistas, "una situación de auténtico riesgo sanitario y de peligro de incendio por la acumulación de hierbas secas".

A esta situación se suman "otros puntos críticos" como el solar del inicio de la calle Zaragoza y el ubicado en la esquina de Presbítero Manuel López Vega con la avenida Cristóbal Colón, convertido ya en "un auténtico punto negro" del barrio".

"Los negocios de alimentación de la zona denuncian incluso la entrada de ratas en sus establecimientos, con el consiguiente perjuicio económico y sanitario", han apuntado.

En este sentido, la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, María Teresa Flores, ha lamentado que "la dejadez de Pilar Miranda está haciendo que Huelva se caiga a pedazos, barrio a barrio". "Las Colonias es solo un ejemplo más del abandono generalizado que sufren todos los barrios de la ciudad, donde los vecinos viven entre basura, solares llenos de maleza y ratas campando a sus anchas", ha remarcado.

Además, Flores ha lamentado "la falta de limpieza y la insuficiencia de contenedores de residuos", que "agravan los problemas de salubridad en una zona con una alta concentración de comercios". "Es inadmisible que en pleno 2025 haya barrios en Huelva que vivan en estas condiciones. Exigimos a Pilar Miranda que escuche a los vecinos, que refuerce la limpieza, adecente los solares y devuelva la dignidad a Las Colonias", ha señalado.

Asimismo, el PSOE ha trasladado las "quejas vecinales por la ausencia de resaltos y medidas de seguridad vial" en la avenida Cristóbal Colón, así como "la necesidad de mejorar la iluminación en varias calles para aumentar la seguridad y la convivencia".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha registrado una pregunta para que el equipo de Gobierno aclare "qué medidas piensa adoptar para poner fin a esta lamentable situación que padecen los vecinos de Las Colonias, especialmente aquellos que viven junto a solares en estado de total dejadez".

Al respecto, María Teresa Flores ha afirmado que Pilar Miranda "no puede seguir dando la espalda a los barrios de Huelva". "Mientras la alcaldesa está centrada en las fotos y en las fiestas, la ciudad está más sucia y abandonada que nunca", ha apuntado.