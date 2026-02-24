PSOE exige a la Junta la "construcción urgente" de los chares de Aracena y Bollullos y la apertura del de Lepe (Huelva)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Huelva,, Rubén Rodríguez. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación Provincial de Huelva exigirá a la Junta de Andalucía en el pleno del próximo miércoles, 4 de marzo, la "máxima urgencia" en la construcción de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución (Chare) de Aracena y Bollullos Par del Condado, así como la apertura "inmediata" y "plena puesta en funcionamiento" del de Lepe.

Así lo ha avanzado el portavoz del PSOE en la institución provincial, Rubén Rodríguez, quien ha subrayado que "la sanidad pública es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y un derecho esencial que debe garantizarse en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia", ha indicado la formación en una nota.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno andaluz "se comprometió públicamente en su programa electoral" a construir los chares de Aracena y Bollullos Par del Condado, "con el objetivo de mejorar la atención" sanitaria en las comarcas de la Sierra y el Condado.

"Sin embargo, los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 no contemplan ni una sola partida destinada a estos centros hospitalarios, incumplimiento de forma reiterada los compromisos adquiridos con la ciudadanía onubense", ha lamentado Rodríguez.

Rubén Rodríguez ha criticado que "desde 2018, estos proyectos han ido desapareciendo progresivamente de las cuentas autonómicas, evidenciando que la sanidad pública en la provincia de Huelva no ha sido una prioridad real para el actual Gobierno andaluz".

Asimismo, el portavoz socialista ha reiterado que "resulta especialmente preocupante el incumplimiento de los compromisos públicos adquiridos por responsables del PP, como el del presidente provincial, Manuel Andrés González, quien en el año 2019 aseguró que se iniciarían las obras y se cumplirían las promesas realizadas".

"Casi ocho años después, los proyectos continúan paralizados y sin previsión presupuestaria. A esta situación se suma la necesidad urgente de proceder a la apertura del chare de Lepe, una infraestructura ya finalizada que sigue sin prestar el servicio para el que fue concebida, privando a miles de vecinos de una atención sanitaria cercana y de calidad, y obligando a numerosos pacientes a desplazarse a otros hospitales, con la consiguiente saturación de centros y generando las desigualdades territoriales", ha lamentado.

Por ello, el socialista ha aseverado que "resulta imprescindible que la Junta de Andalucía invierta en sanidad pública para dar respuesta a las necesidades de los pacientes en vez de seguir concertando contratos millonarios con la sanidad privada".

En este sentido, Rodríguez ha explicado que, "de ahí, que en la moción se exija instar a la Junta a que de manera inmediata disponga de las partidas necesarias para la construcción de los chares de Aracena y Bollullos Par del Condado"; así como la tramitación "con carácter de máxima urgencia" de "todos los procedimientos administrativos, técnicos y presupuestarios para iniciar las obras".

"Igualmente, reclamamos la apertura inmediata y el pleno funcionamiento del chare de Lepe, dotándolo del personal sanitario y de los recursos materiales necesarios para garantizar una atención sanitaria de calidad. Y, por último, solicitar al Gobierno andaluz un calendario público y detallado que contemple plazos concretos para la ejecución, finalización y puesta en marcha de estas infraestructuras sanitarias", ha concluido.