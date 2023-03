PSOE exige a la Junta "lealtad institucional" y "diálogo" con el Ayuntamiento de Nerva (Huelva) en el caso del vertedero

HUELVA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha exigido este lunes a la Junta "lealtad institucional" y "diálogo" con el Ayuntamiento de Nerva tras conocer "por los medios de comunicación" el inicio de expediente sancionador hacia la empresa que gestiona las instalaciones del vertedero en el que se procede al cierre de los vasos II y III porque "en ningún momento se ha puesto en contacto con el alcalde, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones", al tiempo que solicitan una mesa de diálogo y conocer todos los detalles del informe.

En este sentido, la secretaria de Organización el PSOE, Rosa Tirador, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "lealtad institucional, transparencia en su gestión y diálogo", además de que "no actúe de forma unilateral y que no dé de lado a los vecinos", que "vienen reclamando los problemas que sufren por tener el vertedero en su término municipal, además de su cierre".

"No es de recibo que Juanma Moreno, que se le ha tendido la mano por parte del Ayuntamiento de Nerva para crear una mesa de diálogo, anuncie que va a cerrar los vasos de residuos no peligrosos y que lo haga a través de los medios de comunicación no teniendo lealtad institucional hacia la máxima autoridad del municipio de Nerva, que es el alcalde. Por lo tanto es intolerable y vergonzoso", ha aseverado.

Por todo ello, Tirador ha pedido que se establezca una mesa de diálogo, que llevan "años pidiendo", a la cual "se ha opuesto el presidente de la Junta", algo que, a su juicio, "obedece a una estrategia electoral, al igual que hizo en los anteriores comicios, en los que vendió a bombo y platillo que iba a cerrar el vertedero", sin embargo, "cuando terminó el proceso electoral, autorizó a una ampliación del vertedero", por lo que "ha engañado a los vecinos de Nerva y es totalmente vergonzoso".

Asimismo, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala (PSOE), ha asegurado que se quedaron "sorprendidos" al conocer "a través de los medios de comunicación" la intención de la Junta de abrir un expediente sancionador a la empresa que gestiona las instalaciones del vertedero de la localidad.

"Nos quedamos al principio muy sorprendidos, pero después vimos que la Junta va avanzando en un sentido. Gracias a la presión que estamos ejerciendo desde el Ayuntamiento, desde el PSOE y desde todas las plataformas que conforman la comisión por el cierre del vertedero no les ha quedado más remedio. Además, a dos meses de las elecciones algún movimiento tenían que hacer para no dejar la tierra quemada para aquel candidato que no encuentran en mi pueblo", ha enfatizado.

En este sentido, Ayala ha insistido en que "nadie se puso en contacto" con el Ayuntamiento para explicar los motivos del expediente, de hecho, según ha detallado el alcalde, "antes de contestarle al consejero en la prensa, le volví a escribir para volver a solicitar una reunión para tratar todos estos temas, pero de momento nadie ha contestado".

"Pero es que tuve la ocasión hace poco tiempo como miembro del Consejo de Participación de Doñana de trasladárselo personalmente y decirle que teníamos que sentarnos a hablar del tema de Nerva. Tampoco he tenido respuesta. Además, el día que tomó posesión como consejero le mandé un escrito y tampoco me contestó nunca. Por lo tanto, la deslealtad institucional está siendo abrumadora", ha señalado.

Asimismo, Ayala ha asegurado que, "después de ver la profundidad que tenía el asunto", entiende que, "primero, no les ha quedado más remedio; y, segundo, que siguen sin convocar a este alcalde para sentarse como se le ha pedido hasta en cuatro ocasiones", ya que "se tiene que sentar con el pueblo de Nerva y con sus máximos representantes para abordar la hoja de ruta del fin de esa instalación".

Al respecto, el alcalde nervense critica que "ahora hay tres millones de toneladas de residuos no peligrosos", pero estos "no aparecen de un día para otro", por lo que se ha cuestionado "dónde han estado los controles de la Junta" y "por qué no han resuelto la autorización esa modificación sustancial de la autorización ambiental que tiene la empresa solicitada desde hace ya más de dos años", toda vez que se ha preguntado que "por qué no han hecho lo mismo con los vasos de residuos peligrosos" que "también están muy por encima del canal perimetral".

Además, Ayala ha señalado que "si los vasos están muy por encima de lo que se, lo que corresponde es, por un incumplimiento y según la normativa, retirar la autorización ambiental", ya que para operar "se tiene que estar cumpliendo los condicionados".

"Por lo tanto, tenemos claro que la Junta no ha tenido más remedio que hacer este movimiento. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo desde el Ayuntamiento de Nerva y desde la ciudadanía de nuestro pueblo apoyado desde luego por el PSOE y por otras plataformas de los partidos que están allí ayudando", ha subrayado.

En este sentido, Ayala ha propuesto a la Junta que "dé a conocer el contenido completo del expediente sancionador y cuándo se inició", porque ha asegurado "desconocer el contenido del misma", además, ha reiterado la constitución de una mesa de diálogo con el pueblo, porque a "Nerva nunca se le ha resarcido por estas instalaciones" y, por último, ha mostrado su preocupación por los trabajadores y que "el empresariado los haya tomado como rehén para lanzarlos contra nosotros", por lo que ha anunciado que "van a luchar por los derechos de los trabajadores y que no sufran ninguna merma".

Por otro lado, Ayala ha recordado que recientemente, la empresa solicitó autorización para "recrecer los vasos II y III de peligroso", por eso dice no entender "por qué los no peligrosos lo quieren cerrar y los peligrosos no, será porque hay una intención de la empresa de seguir recreciendo porque está clara".

"Con el informe del técnico municipal y con un informe jurídico se le ha denegado esta licencia, aunque ya en 2008, el Ayuntamiento de Nerva dijo que esto no era así. Ellos tienen una declaración de utilidad pública para un proyecto inicial con un recrecimiento y lo que están pidiendo están muy por encima. Si se atiende a lo que ellos están diciendo es que no tienen límites. Ahora quieren subir cinco metros los vasos de residuos peligrosos y cuando terminéis quién garantiza que no quieren subir otros cinco, porque según ellos no tienen coto", ha detallado.

Asimismo, el alcalde ha subrayado que todas tanto el Ayuntamiento como todas las organización están "intentando trasladar a la ciudadanía serenidad" y a las administración que "sean responsable y que tenga empatía" porque, además, el vertedero "salvo los puestos de trabajo, no ha traído nada bueno al pueblo de lo que se planteó al principio".