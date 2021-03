PSOE exige a la Junta que refuerce la atención primaria, reabra centros de salud y las urgencias en Huelva

HUELVA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La responsable de sanidad de la comisión gestora del PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha pedido este sábado al gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía que "asuma su responsabilidad", reabra los centros de salud que permanecen cerrados y pongan en servicio "los puntos de urgencia que se eliminaron y que, incomprensiblemente, continúan clausurados" en la provincia.

En un comunicado, Susana Rivas remarca que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no tiene más remedio que echar un capote a los profesionales sanitarios que llevan un año sufriendo y afrontando una situación de pandemia que no tiene precedentes en nuestra historia reciente".

Por tanto, es "una situación sobrevenida que ha cogido a todos sin experiencia y sin saber cómo afrontar tantas contrariedades, pero de manera especial a médicos, enfermeros, celadores y demás trabajadores del sector sanitario", que "se han echado encima no solo horas extras, sino que se llevan a casa un sufrimiento añadido que nadie les está pagando, ni en el sentido literal ni en el sentido figurado".

Sin embargo, al cabo de un año de "aprendizaje forzoso", la Junta, de la que depende la salud de los ciudadanos y los servicios que se prestan para cubrir este derecho fundamental, "no puede dar palos de ciego y actuar con la experiencia que nos está proporcionando la situación, por lo que la decisión de mantener estos cierres resulta de todo punto incomprensible porque la ciudadanía se muestra insegura e indignada por carecer de servicios sanitarios cercanos y básicos para sentirse atendido debidamente", señala Rivas.

Los socialistas "llevamos muchos meses pidiendo ese refuerzo sanitario, porque tenemos que cuidar a los que nos cuidan y porque es de sentido común que con la actual plantilla sanitaria no es suficiente", recalca Rivas, quien agrega que los sanitarios "están agotados y, encima, tienen que soportar cómo se cierran los centros de salud, cómo no se recuperan los servicios que se clausuraron y cómo la Junta de Andalucía, que tiene que velar por su bienestar, no los tiene en cuenta".

Al cabo de un año desde el inicio de la pandemia, "no se puede consentir que continúen cerrados los centros de salud de Paterna del Campo, Escacena del Campo, El Rocío, Matalascañas y otros como el de El Almendro, cerrado desde marzo", insiste la socialista. Además, afirma que "los profesionales sanitarios tienen contratos de un mes, sin garantías laborales para afrontar esta situación y necesitan estabilidad".

En cuanto a las vacunaciones, Rivas expresa que es necesaria mucha transparencia en esta acción y que todo el mundo pueda vacunarse en sus pueblos porque "hay que facilitar la vida de las personas, no alterarla, teniendo que trasladarse a otros municipios, a veces muy lejanos al lugar donde se vive y las personas mayores no pueden sufrir más estrés".

Por otro lado, la responsable de Sanidad de los socialistas onubenses ha dicho que espera que ante las nuevas medidas planteadas para la Semana Santa por Juanma Moreno, el gobierno regional sea diligente y controle su cumplimiento. "No es de recibo que familias enteras lleven sin verse muchos meses por vivir en distintas provincias y luego veamos que hay quien se salta ese confinamiento provincial sin motivo y sin sanción", ha terminado.