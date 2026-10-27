El PSOE exige la retirada de los lodos acumulados en las obras de la futura Plaza Mayor de Huelva

Imagen de las obras en la futura Plaza Mayor de Huelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una pregunta para el pleno de este viernes 30 de octubre en la que reclama al equipo de Gobierno del PP que actúe ante "la acumulación de lodos y otros materiales" procedentes de las excavaciones que se están realizando en los terrenos del antiguo Mercado del Carmen, donde se está construyendo la futura Plaza Mayor de Huelva.

Los socialistas han trasladado la "creciente preocupación" de los vecinos de la zona por la "gran cantidad" de lodos acumulados en el solar, que han terminado formando "un amontonamiento de considerable altura", así como por "los malos olores que se vienen produciendo en el entorno y las dudas sobre la naturaleza de estos materiales y su posible peligrosidad", han indicado en una nota.

Señalan los socialistas que "desde principios de septiembre se están desarrollando trabajos de excavación que han provocado la extracción de materiales compuestos principalmente por limos, arcillas de alta plasticidad, fangos orgánicos y arenas finas, depositados durante siglos por la dinámica natural de la confluencia de las rías del Tinto y del Odiel".

Así, el PSEO ha advertido de que esta situación "está generando inquietud entre los residentes", tanto por "las molestias que ocasionan los malos olores como por la posible incidencia de estos materiales en la salubridad del entorno". Por ello, considera necesario que el Ayuntamiento "aclare las condiciones en las que se están acumulando estos residuos" y adopte "las medidas necesarias" para "evitar posibles riesgos".

En este sentido, la formación ha preguntado al Gobierno de Pilar Miranda si tiene previsto requerir a la empresa responsable de las obras la retirada inmediata de los lodos y demás materiales acumulados en el solar.

El Grupo Municipal Socialista ha señalado que, más allá del desarrollo de las obras, "es necesario garantizar que los trabajos se ejecuten sin provocar problemas de salubridad ni molestias innecesarias a los vecinos". Por este motivo, ha solicitado una respuesta "concreta" del equipo de Gobierno en el próximo pleno municipal sobre la retirada de estos lodos y las actuaciones previstas "para atender la preocupación ciudadana".