El PSOE de Huelva afirma que la Junta "vuelve a engañar" a Nerva al "prolongar la vida del vertedero hasta 2041"

HUELVA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha criticado este jueves que, "una vez más, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno no cumple sus promesas ni con el municipio de Nerva ni con la ciudadanía de la Cuenca Minera de Riotinto" al "prolongar la vida del vertedero hasta 2041" y "exige explicaciones" a la Junta, así como reclama "una mesa de debate abierta y participativa para avanzar hacia el cierre definitivo de las instalaciones".

En este sentido, en una nota de prensa, Rivas ha señalado que "el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía lleva más de tres años asegurando que trabaja en el cierre ordenado de los vasos del vertedero de Nerva", pero que "la realidad ha sido muy distinta". "Hace apenas unos días hemos conocido que, con nocturnidad y alevosía, aprovechando el mes de agosto y a espaldas del Ayuntamiento, de los vecinos y de toda la comarca minera, Moreno ha aprobado una nueva maniobra que lejos de avanzar en el cierre, prolonga la vida de estas instalaciones hasta el año 2041", ha dicho.

Para la parlamentaria socialista, esto supone "una condena más a la Cuenca Minera, obligándola a seguir vinculada a la gestión de residuos peligrosos durante las próximas dos décadas". Por ello, ha subrayado que "el PSOE de Huelva se suma a las reivindicaciones de la ciudadanía de Nerva y exigió "la creación de una mesa de debate abierta y participativa que analice las modificaciones de la Autorización Ambiental Integrada con un único objetivo: avanzar de manera clara y contundente hacia el cierre definitivo del vertedero".

Por último, la parlamentaria onubense ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista pedirá "explicaciones inmediatas" en el Parlamento andaluz. "Vamos a exigir a Moreno que de una vez por todas escuche las reivindicaciones de la Cuenca Minera y que deje de mentir y engañar a los hombres y mujeres que vivimos en ella".