El PSOE de Huelva cree "irresponsable" que se convoquen elecciones "sin solucionar" los problemas hídricos de la sierra

La secretaria de Aguas de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Laura Pichardo, ha tachado este jueves de "irresponsable" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya convocado elecciones "sin solucionar" los "acuciantes" problemas hídricos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche que en verano "sufre cortes de agua de hasta seis horas en algunos de sus municipios".

Así lo ha manifestado Pichardo en rueda de prensa, donde ha señalado que para el PSOE de Huelva es "vital" la política de aguas "en todas sus vertientes, tanto en regadíos como en consumo" y ha aseverado que la Junta "ha abandonado durante estos tres años de legislatura las infraestructuras hidráulicas de la provincia", toda vez que ha criticado que Moreno "haya decidido terminar la legislatura antes de tiempo dejando problemas acuciantes en determinadas zonas como en la sierra de Huelva".

Pichardo ha apuntado que "estamos a un mes y medio de las elecciones, pero también del verano", que es un fecha en la que "la sierra no tiene suficiente capacidad de suministro de agua" en una zona con 40.000 habitantes "que sufren cortes diarios, que en algunos municipios pueden ser hasta de seis horas".

"Nos vamos a elecciones con el trabajo sin hacer y ahora tienen la excusa perfecta para no asumir algo tan importante como es la infraestructura demandada por tantos alcaldes que, por activa y por pasiva, han venido pidiendo que la Junta tome como urgente las infraestructuras que hacen falta en la sierra", ha criticado.

Asimismo, la socialista ha recordado que el 16 de junio de 2020 se declararon como "obras de interés para la comunidad autónoma" las infraestructuras hidráulicas de la sierra y que "en dos años no se ha hecho absolutamente nada", pero "sí se han hecho bastantes fotos, mientras que se sigue padeciendo el problema en los 29 municipios de la sierra".

Pichardo ha recriminado a la Junta que, aunque se convoquen elecciones, "se podría haber declarado de emergencia estas obras y haber actuado de una vez", ya que "no les ha temblado el pulso a la hora de hacer determinadas inversiones en otras provincias, como los 61 millones de euros destinados a Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla y 66 para suministro de agua en Almería", mientras que "para la provincia de Huelva no se ha destinado ni un solo euro para las infraestructuras necesarias y urgentes como la de la sierra".

"Creemos que ya clama al cielo y no podemos dejar pasar ni un minuto más porque estamos en elecciones, entramos en el verano, y diciendo que no hay gobierno van a tener la excusa perfecta para no asumir las consecuencias que pueda traer la falta de agua", ha remarcado.

Finalmente, ha manifestado que desde el PSOE tienen "claro" que "van a ser otras administraciones las que van a tener que solventar los problemas de suministros, a través de camiones cisterna para abastecer a determinados municipios" o con "otro tipo de ayudas que se tengan que llevar a cabo" porque "la Junta de Andalucía ni está ni se la espera".