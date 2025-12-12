El PSOE de Huelva critica que la gestión de la dependencia es "una condena para miles de onubenses dependientes"

La diputada provincial y secretaria de pueblos de oposición del PSOE de Huelva, Rosa Tirador. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial y secretaria de pueblos de oposición del PSOE de Huelva, Rosa Tirador, ha alertado de la situación, a su juicio, "insostenible y profundamente injusta" que vive la dependencia en Huelva, donde "la gestión de la Junta ya no es un retraso: es una condena".

En este sentido, Tirador ha subrayado que la dependencia "ha dejado de ser un servicio lento para convertirse en un auténtico calvario administrativo", y ha señalado directamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como "único responsable". "Si hay un lugar donde esta condena se siente con más fuerza es Huelva, convertida en el epicentro del abandono por parte del Gobierno de Moreno", ha apuntado.

Así, la diputada provincial ha calificado de "insoportables" los tiempos de espera actuales, "565 días para una valoración de dependencia en Andalucía, casi dos años y el triple del plazo legal, fijado en 180 días". "En Huelva, la situación es aún peor, más de 3.000 personas aguardan ser evaluadas, atrapadas en un atasco que no deja de crecer", ha remarcado.

Asimismo, la socialista ha subrayado que entre enero y mayo, "112 onubenses han fallecido sin llegar a recibir la ayuda a la que tenían derecho". Por ello, ha lamentado que "en Huelva, ser dependiente significa esperar dos años o no llegar a tiempo".

Además, Tirador ha criticado que, mientras miles de familias viven esta "situación límite", el presidente "presume de números y de gestión". "La realidad en Huelva es otra: familias desesperadas, cuidadores que no pueden más y personas dependientes que esperan lo que no tienen: tiempo", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha incidido en que el Gobierno de España "ha incrementado en 487 millones de euros la financiación de la dependencia en los últimos tres años, y que otras comunidades autónomas, con menos apoyo estatal, presentan mejores tiempos de respuesta". "La conclusión es evidente: el problema no es la financiación; el problema es la gestión", ha afirmado.

También, la dirigente ha denunciado que el colapso del sistema es consecuencia directa de "decisiones completamente irresponsables" del Gobierno de Moreno, como "falta de planificación, falta de personal, ceses y dimisiones en cadena, un Plan de Choque improvisado, con contrataciones sin formación específica y externalización de servicios clave "que no ha solucionado nada y ha creado nuevos problemas". "Todo esto ha tenido un efecto devastador: la Dependencia está colapsada, y Huelva está pagando el precio de un Gobierno que improvisa y abandona", ha aseverado.

Al hilo de ello, Tirador ha insistido en que "la gravedad de lo que está ocurriendo no puede maquillarse ni suavizarse". "Juanma Moreno está condenando a miles de personas a esperar lo que no tienen: tiempo. Y lo decimos alto y claro: el colapso de la dependencia ya es insostenible. No queda margen. No queda justificación. No queda excusa", ha enfatizado.

"Cada expediente que se retrasa es una familia que sufre; cada día perdido es un derecho vulnerado; cada demora, un riesgo". Y, por ello, ha reclamado medidas urgentes y reales para revertir el desastre actual: refuerzo inmediato del personal, reducción urgente de los tiempos de valoración, fin de la externalización, que "solo ha generado caos" y un plan serio, estable y profesional, no parches improvisados", ha finalizado.