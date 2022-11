PSOE Huelva critica que la Junta "no dé respuesta" a los problemas de vivienda "como sí hacen Gobierno y Ayuntamiento"

HUELVA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva y portavoz de la Ejecutiva Provincial, Enrique Gaviño, ha reprochado este jueves a la Junta de Andalucía que "no cumpla lo que promete" y "no dé respuesta a los problemas de vivienda" en la región, por lo que ha lamentado el "engaño del PP en el Gobierno autonómico" al "distar mucho lo que promete de lo que presupuesta y de lo que finalmente hace", mientras que ha destacado el "compromiso" del Gobierno central y del Ayuntamiento de la capital en esta materia.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa, donde Gaviño ha señalado que la Junta "prometió" en las elecciones autonómicas "crear 40.000 viviendas nuevas en Andalucía para las personas que más lo necesitaran", así como otras "20.000 viviendas nuevas para los jóvenes" o "incrementar el presupuesto de la Consejería de Fomento hasta los mil millones de euros" pero que "tras ganar la elecciones" se hace un presupuesto "con mayoría absoluta" en el que "no se cumplen esas expectativas".

En este sentido, ha remarcado que el "primer engaño" del actual Gobierno de la Junta reside en "la falta de compromiso con las necesidades de vivienda de los andaluces", toda vez que ha aseverado que el presupuesto de la Consejería de Fomento en materia de vivienda "se reduce a una aportación del Gobierno andaluz del 20% del total, mientras que el otro 80% son fondos que vienen derivados del Gobierno de España y de la Unión Europea".

Asimismo, ha enfatizado que en el presupuesto "faltan partidas que son absolutamente relevantes" como es la ayuda para el alquiler y que considera que "ya no se van a poner en marcha en un futuro" porque "ya en el mandato anterior no dedicaron nada" en esta materia. "Anularon ese proyecto y en este presupuesto tampoco lo recogen", ha apuntado antes de añadir que "en contra tenemos el presupuesto del Estado y la acción municipalista que es finalmente la gran colaboradora de la Junta" que "tiene la agencia AVRA para ejecutar las políticas de vivienda".

En este punto, Gaviño ha destacado el "compromiso del Ayuntamiento de Huelva" que "pone constantemente acciones en marcha para ayudar a los vecinos a encontrar respuesta, ayudando en estos años a más de 600 familias con necesidades urgentes de alquiler", al tiempo que ha explicado que, además, en Consistorio onubense tiene "un plan para la creación de vivienda aumentando el parque, a pesar de la agencia AVRA, de la Junta de Andalucía, tiene en la provincia 2.000 viviendas para dar respuesta a los habitantes de los pueblos y de la capital".

A este respecto, Gaviño ha remarcado que, "solo en la capital" hay "unos mil solicitantes de vivienda pública" que "están encontrando respuesta en el Ayuntamiento", así como "planes y medidas en el Gobierno central" pero que "no están recibiendo respuesta del Gobierno andaluz".

"El último ejemplo de inversión del Ayuntamiento de Huelva ha sido la de más de 180.000 euros para dar respuesta a ocho familia construyendo otras tantas viviendas de protección oficial. Esas son políticas comprometidas, igual que las que vienen del Gobierno central", ha subrayado el socialista, antes de puntualizar que "lo que ocurre es que las medidas que vienen desde el Gobierno de España tienen que contar con la solidaridad de la Junta porque es la encargada de ejecutarlas y ahí es donde vemos que falla el tercer pilar de lo que promete, lo que presupuesta y lo que verdaderamente hace".

Por ello, Gaviño ha lamentado que el Gobierno andaluz "lo que verdaderamente hace es "no apostar y boicotear las medidas que el Gobierno manda a los andaluces".

AYUDAS AL ALQUILER PARA JÓVENES

En este sentido, el portavoz de los socialistas onubense han señalado que hay "un ejemplo que es clamoroso" como es "la ayuda para el alquiler de los jóvenes" y ha lamentado que Andalucía "es la única comunidad que aún no ha comenzado a abonar" esta ayuda de 250 euros al mes y que "el Gobierno sacó en enero", reprochando a la Junta que el "argumento de la consejera, Marifrán Carazo, es que la convocatoria tenía unos criterios muy complejos y que les costaba sacar adelante las bases por las que conceder las ayudas", así como que "era que necesitaban un programa informático potente que gestionara todo el aluvión que podía venir".

Con respecto a esto, Gaviño ha criticado que "hayan pasado once meses para que la Consejería hiciera ese trabajo", al tiempo que considera que el criterio utilizado para conceder la ayuda que es "por orden de petición, sin mirar los derechos o las necesidades" no es "ni lógico ni fiable", además de ser "un criterio usado otra veces y que los propios tribunales se lo han tumbado".

Además, ha lamentado que "a los cinco minutos de comenzar la convocatoria el programa se tumbó porque no soportaba la carga de solicitudes" un programa "en el que aún no se sabe el dinero que se ha gastado".

"Al caerse el programa los jóvenes se quedaban más frustrados y esperando saber qué pasaba, pasándose la noche en blanco para ver si se retomaba y, una vez dentro, el problema era meter los documentos que había que subir para poder justificar la solicitud", ha explicado.

Gaviño ha remarcado que los solicitantes se han quedado "horas esperando a que cargara la página" y ha censurado que "ese es el gran programa informático que ha hecho la Consejería durante once meses".

"Nos parecen excusas y lo que pretende es no aplicar las medidas el Gobierno en la comunidad autónoma, porque son buenas y dan soluciones a los jóvenes y no quieren que el Gobierno se apunte el tanto, a costa de perjudicar a los jóvenes andaluces", ha subrayado.

Finalmente, el socialista ha reseñado que a esto "se suma la incapacidad de la Junta de Andalucía" que "solo ejecutó el 50% del presupuesto para vivienda en 2020/2021" lo que, a su juicio, "quiere decir que la mitad de las políticas en esta área no se realizaron, con el problema tan importante que hay de necesidades de vivienda en Andalucía".

Por otra parte, ha explicado que el nivel de ejecución en 2022, con datos del mes de diciembre, "el nivel de ejecución de la Consejería en materia de vivienda está en un 16%", por lo que ha lamentado la "actitud indolente de la Junta que, "además, se ha opuesto a las más de 15 iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del PSOE en esta materia, como poner en funcionamiento de nuevo el observatorio andaluz para la vivienda, ayudas a las familias con hipotecas, reactivar el Bono Joven, ayudas para la autoconstrucción, ayudas para la mejora energética".

"Medidas que son lógicas y que se han encontrado con el no del Gobierno de Andalucía. Entendemos que debemos presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos porque no están dispuestos a solucionar el problema de los andaluces ni abiertos al diálogo y al acuerdo, tanto como presume Juanma Moreno, que no lo demuestra y es solo postureo político, en el que más tarde o temprano se encontrarán con la respuesta de los andaluces", ha concluido.