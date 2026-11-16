El PSOE de Huelva destaca el "esfuerzo inversor" del Gobierno en la sanidad frente a los "recortes de la Junta"

La secretaria general del PSOE de Huelva y candidata al Senado, María Eugenia Limón, visita el Hospital de Riotinto junto a otros miembros de la candidatura socialista de Huelva. - PSOE DE HUELVA

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Huelva y candidata al Senado, María Eugenia Limón, ha destacado este lunes el "esfuerzo inversor" del Gobierno de España para "fortalecer" la sanidad pública, que ha transferido "más de 50.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas, y con un incremento desde 2018 de más del 43% destinado al gasto sanitario público".

A su juicio, esta situación contrasta con "los recortes del PP en Andalucía, con Juanma Moreno, en los hospitales públicos de la provincia como el de Riotinto, cuando ha recibido más dinero que nunca por parte del Gobierno de España". Por ello, le ha exigido que "refuerce" los recursos humanos y materiales este hospital y de los centros de salud de la comarca "para garantizar una atención sanitaria digna y en igualdad de condiciones", ha indicado la formación en una nota.

Así lo ha puesto de manifiesto a las puertas del hospital comarcal, junto al candidato al Congreso, Ángel Romero, y otros representantes socialistas, donde ha destacado que "este centro atiende a más de 70.000 vecinos y lleva casi ocho años sufriendo una merma de recursos que se traduce en cierres de plantas, falta de profesionales y dificultades para conseguir citas".

La socialista ha lamentado que esta situación "está provocando una importante sobrecarga de trabajo entre los profesionales sanitarios", que se han concentrado en numerosas ocasiones a las puertas del hospital para reclamar más recursos y plantillas. "Los profesionales están saturados por la cantidad de horas que están echando. No podemos normalizar que después de atender una urgencia tengan que volver al día siguiente a trabajar en unas condiciones de tanta presión", ha señalado.

Asimismo, ha advertido de que las deficiencias sanitarias no se limitan al hospital, sino que afectan "al conjunto de los municipios de la comarca". En este sentido, ha señalado la reivindicación "histórica" de Nerva para recuperar el servicio de Pediatría, así como las consecuencias del cierre de las urgencias del centro de salud de Minas de Riotinto, "que obliga a vecinos de localidades como El Campillo, Campofrío, La Granada de Riotinto o Berrocal a desplazarse para recibir atención".

"Quienes más están sufriendo estas condiciones son las personas mayores que viven en nuestros municipios rurales, que encuentran todavía más dificultades para acceder a un servicio tan esencial como la sanidad pública", ha advertido.

Por ello, María Eugenia Limón ha exigido a Moreno y a la Junta de Andalucía que "refuercen los servicios sanitarios, aumenten las plantillas y mejoren el sistema de citas en los municipios de la comarca", con el objetivo de que "ningún vecino vea mermada su atención sanitaria por el lugar en el que vive".

En este contexto, la candidata socialista ha puesto en valor "el esfuerzo de financiación" realizado por el Gobierno de España, "que ha transferido más de 50.000 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas, y con un incremento desde 2018 de más del 43% en el gasto sanitario público".

"No se entiende que, cuantos más recursos está recibiendo la Junta de Andalucía por parte del Gobierno de España, sigamos teniendo estas carencias en nuestros pueblos. Hay motivos más que suficientes para exigir a Juanma Moreno que dote de más medios a esta comarca", ha aseverado.

Del mismo modo, María Eugenia Limón ha destacado las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de bienestar y salud, como la Ley ELA y los planes estratégicos de prevención del suicidio y de salud mental, además del compromiso con una financiación "que permita a las comunidades autónomas fortalecer los servicios públicos".

"El Gobierno de España está haciendo un esfuerzo extraordinario para defender la sanidad como servicio público y dotar de más recursos a las comunidades autónomas. Ahora necesitamos gestos y compromiso por parte de la Junta de Andalucía y de Moreno", ha subrayado.

La secretaria general del PSOE de Huelva y candidata al Senado ha insistido en que "no puede haber ciudadanos de primera y de segunda en función de su lugar de residencia". "Vivir en un municipio rural no puede significar tener menos derechos ni menos servicios públicos, especialmente cuando hablamos de algo tan importante como ser atendido por un profesional de la sanidad pública", ha añadido.

Por último, María Eugenia Limón ha defendido que la sanidad pública es "una garantía de igualdad, cohesión territorial y futuro para los pueblos de la provincia". "Defender los servicios públicos es defender la igualdad de nuestros pueblos, su cohesión territorial y su futuro. Queremos que nuestros jóvenes puedan quedarse a vivir en nuestros municipios, y para eso necesitan servicios públicos fuertes y una atención sanitaria digna, independientemente de donde vivan".