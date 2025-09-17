El PSOE de Huelva destaca que el Gobierno "demuestra con hechos su compromiso con Doñana" con las ayudas sociales

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha valorado la aprobación en el Consejo de Ministros de la concesión directa de cinco millones de euros a los 14 ayuntamientos de la comarca de Doñana para impulsar la inclusión social y laboral de la población más vulnerable --en referencia a los asentamientos de la zona--.

En una nota, Baluffo ha subrayado que se trata de una medida "que refleja la sensibilidad y la responsabilidad del Gobierno de España con una tierra única, que necesita que la transición ecológica vaya de la mano de la justicia social y la igualdad de oportunidades".

"Estamos hablando de proyectos concretos para más de 209.000 vecinos de los municipios del entorno de Doñana, donde seis de cada diez trabajadores dependen del empleo agrario y donde muchas familias temporeras, especialmente extranjeras, viven en condiciones de gran vulnerabilidad", ha señalado.

El dirigente socialista ha incidido en que esta inversión "no es un gesto aislado, sino una pieza más del Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana, que ya está movilizando recursos históricos para proteger el parque nacional, mejorar los servicios públicos y garantizar un futuro digno a las comunidades que lo habitan".

Asimismo, Baluffo ha criticado la "actitud del presidente de la Junta de Andalucía", asegurando que "mientras el Gobierno de Pedro Sánchez trae soluciones, recursos y diálogo, Juanma Moreno se dedica a mirar para otro lado, sin atender a las necesidades sociales de los pueblos de Doñana". "La diferencia es clara: unos actúan, otros se limitan a la propaganda y a los discursos vacíos", ha añadido.

El secretario de Organización del PSOE de Huelva ha resaltado que con este paso "se avanza en la modernización de los servicios sociales locales con sistemas de triaje social, itinerarios personalizados de inclusión y programas de apoyo a la conciliación, la integración cultural, la lucha contra la violencia de género o la prevención del racismo y la xenofobia".

Por último, ha apuntado que "este es el camino: proteger Doñana no solo significa preservar su riqueza natural, sino garantizar que las familias que viven y trabajan aquí tengan estabilidad, igualdad y un futuro mejor. Ese es el compromiso real del Gobierno de España, y ese es también el compromiso del PSOE con Huelva y con Doñana".