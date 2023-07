PSOE Huelva destaca que el programa de Sánchez "se centra en la consecución del pleno empleo"

HUELVA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva va a recorrer la provincia para explicar a la gente el programa electoral que ha presentado el candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, un programa que, según ha explicado la secretaria general del PSOE de Huelva y candidata número uno al Senado, María Eugenia Limón, "va a centrarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) porque es un programa que se cumple, un programa real". Como ha detallado, tiene dos líneas fundamentales, "la generación del pleno empleo y la consolidación de los derechos de los jóvenes, de toda España y de Huelva".

Limón, que ha hecho un reparto en El Rompido y en El Portil, para pedir el voto, acompañada de otros representantes socialistas, ha señalado que "nos encontramos en 2018 una España crispada, dividida, en la que tuvimos que hacer frente desde el Gobierno a tres crisis: la crisis de Cataluña, la crisis de la reforma de Mariano Rajoy y también tuvimos que hacer frente a toda esa corrupción del Partido Popular".

Por el contrario, según ha advertido en un comunicado, "hoy tenemos una España que avanza, que progresa y que consolida derechos para los onubenses, pero Partido Popular nos hace retroceder veinte años, como estamos viendo con los gobiernos que se están conformando en comunidades como Baleares, Aragón o Valencia".

El programa de Pedro Sánchez está basado en "la consolidación del pleno empleo y en la consolidación del presente y del futuro de nuestros jóvenes", ha concretado la candidata.

Limón ha precisado que "hablamos de líneas tan importantes como una Ley del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ponga un tope del 60% del salario medio, una ley que viene a beneficiar a los jóvenes y a las mujeres. Estamos hablando de medidas tan importantes como la bajada de la tasa de paro al 8%. Hablamos de poner encima de la mesa un paquete de 250.000 plazas de formación profesional para que los jóvenes sean la llave de entrada a las empresas, esas empresas que vienen a transformarse en digitalización, en innovación y en nuevas tecnologías y necesitan de los avances, de la creatividad, del conocimiento y de la inteligencia que tienen los jóvenes mejores formados y preparados de la historia".

Además de estas medidas, ha especificado otras "importantes" para el ahorro de las familias y para los estudiantes y para los que empiezan su vida laboral y profesional, como "la gratuidad del transporte para los niños y sobre todo para los jóvenes menores de 24 años, de la gratuidad de la universidad, algo tan importante, y de la formación profesional para los jóvenes que aprueben a la primera, o la oportunidad más grande para la consolidación de la vivienda, 183.000 viviendas, el 50% destinadas a los jóvenes, con una medida tan importante como es la cuenta vivienda, que permitirá un ahorro de hasta 30.000 euros libres de impuestos".

Según ha asegurado la secretaria general de los socialistas onubenses, "hay dos modelos de España, hay dos modelos de provincia: la provincia que avanza, que crece, la de los derechos y de las oportunidades. Y otro modelo que retrocede, que es el del Partido Popular".

Limón ha pedido el voto "a la gente de la ciudad que se encuentran en esta maravillosa playa de El Rompido, quiero pedirle el voto a la gente de los pueblos, a los que he defendido con uñas y dientes cuando he estado en la Presidencia de la Diputación de Huelva, en los que tenemos que seguir apostando y me comprometo desde el Senado a elevar su voz; y también, sobre todo, quiero pedirle el voto a las personas que se quedaron en casa, que votaron al PP y que están decepcionados por los pactos que está haciendo con Vox. Y quiero pedir el voto a todas aquellas personas que quieren seguir teniendo una mejor calidad de vida, que quieren seguir avanzado, que quieren seguir creciendo", ha terminado.