El PSOE de Huelva dice que "La extrema derecha se combate con igualdad, con solidaridad y con justicia social"

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, en la inauguración de la jornada provincial de Juventudes Socialistas - PSOE

HUELVA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha inaugurado este sábado la jornada provincial de Juventudes Socialistas de Huelva y ha señalado que "la extrema derecha se combate con igualdad, con solidaridad y con justicia social". "Con los mismos valores que hemos defendido los socialistas durante casi 150 años y que hoy siguen más vigentes que nunca", ha apostillado.

Baluffo ha subrayado que los jóvenes socialistas "son el presente, pero también la garantía de que el Partido Socialista seguirá siendo el motor de los derechos y avances sociales durante los próximos 150 años".

Por ello, les ha trasladado un mensaje de "ánimo y confianza": "Sois imprescindibles. Sin vuestra energía, sin vuestro compromiso y sin vuestra visión no se puede construir el futuro que merece Andalucía".

En este sentido, el secretario de Organización ha incidido en "la importancia" de las próximas elecciones autonómicas, que ha definido como "la cita política más determinante de los próximos años".

Así, ha afirmado que "nos jugamos dos modelos. Un modelo progresista, similar al que impulsa Pedro Sánchez en el Gobierno de España, que protege a los trabajadores, a las familias que peor lo están pasando, que defiende lo público, que lucha por ampliar derechos. O el modelo del PP y de Moreno Bonilla, apoyado en la ultraderecha, que solo mira por los intereses de unos pocos, que privatiza la sanidad, la educación, la dependencia y que está desmontando los servicios públicos de Andalucía pieza a pieza".

También ha criticado que "Moreno gobierna solo para su entorno y para sus amigos. Mientras tanto, recorta derechos, reduce aulas públicas, privatiza hospitales y abandona a la juventud sin oportunidades".

Por tanto, ha invitado a los jóvenes a asumir "un papel protagonista" en la batalla política que se abre en los próximos meses. "Andalucía necesita vuestro impulso. Necesitamos vuestra voz para frenar a la derecha y a la ultraderecha. Vosotras y vosotros sois esenciales para construir la mayoría que devuelva a Andalucía un gobierno progresista", ha dicho.

Por último, el dirigente socialista ha asegurado que el PSOE de Huelva "va a trabajar sin descanso" y que "las Juventudes Socialistas serán una pieza fundamental para abrir una etapa ilusionante que devuelva a Andalucía al camino del progreso, los derechos y la igualdad".

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas en Huelva, Rafa Domínguez, ha destacado "el compromiso de la juventud con el progreso y la justicia social".

Durante el encuentro, ha agradecido a Natalia Santos, la secretaria general del PSOE ayamontino su acogida, así como la presencia de las Juventudes Socialistas de Loule, con las que se ha realizado un acto de encuentro.

Además, ha subrayado "el ejemplo" que supone su organización, especialmente por los excelentes resultados obtenidos en las últimas elecciones municipales de su municipio.

Domínguez ha apuntado el orgullo por la Generación Revolución, "una juventud valiente que no se achanta ante la ola extremista y que sigue defendiendo las ideas de progreso, la igualdad y los servicios públicos". Para el joven líder socialista, "las dificultades reales proceden de la quiebra del Estado del Bienestar y de los recortes de servicios públicos, como los impulsados por Juanma Moreno, que están deteriorando la sanidad, la educación y la dependencia".

Como ejemplo, ha criticado "la situación de los cribados de cáncer de mama", que "están debilitando la confianza ciudadana en el sistema público". Por último, Domínguez ha remarcado "la importancia" de adaptarse a las nuevas formas de comunicación. "Las redes sociales son una herramienta fundamental para conectar con la juventud y fortalecer nuestro proyecto", ha concluido.