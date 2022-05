El PSOE de Huelva dice que "frenará el avance de la derecha y la pérdida de igualdad de oportunidades"

HUELVA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha defendido este martes que su formación "apuesta por los servicios públicos para que es la única manera de garantizar una sociedad justa, igualitaria".

En rueda de prensa en la puerta del Centro Periférico de Especialidades Virgen de la Cinta, Gaviño, junto a la número 3 de las listas del PSOE por la provincia de Huelva, Susana Rivas, ha señalado que la ciudadanía va a tener dos opciones a las que optar en las próximas elecciones, por un lado "la derecha cuya hoja de ruta es privatizadora y amparada en un mensaje de odio, miedo y enfrenamiento", mientras que "en frente tendrá a la izquierda con un PSOE renovado, ilusionado y con la defensa de los servicios públicos porque es la única manera de hacer una sociedad más justa e igualitaria".

"Solo los servicios públicos garantizan a todos los ciudadanos una vida equilibrada, digna e iguales en derechos, y que su felicidad no se basa en cuántos euros tiene en el bolsillo", ha subrayado Gaviño.

En este sentido, el socialista ha asegurado que "la derecha se empeña en su hoja de ruta" y en estos tres años "no ha tenido ningún escrúpulo en demostrarlo" por lo que ha ironizado sobre la "sorpresa" que les ha supuesto cuando "el Gobierno andaluz retoma sus equivocaciones".

Al respecto se ha referido cuando el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, "salió diciendo que el nuevo sistema de financiación de la universidad es muy bueno, cuando el propio Juanma Moreno tuvo que sentarse con lo rectores a negociarlo", algo que, a su juicio, "demuestra que el PP está perdido y que el presidente ha tenido que dar marcha atrás cuando todas las universidades le han dicho alto y la rectora de la UHU manifestó que con ese sistema de la Onubense desaparecería de tres años".

"Por contra los socialistas queremos hacer una apuesta decidida por la educación pública para que no desaparezcan más unidades escolares, para que la universidad tenga una financiación justa, de crecimiento y en la que se vean reflejado los derechos de los trabajadores, que permita el crecimiento de titulaciones e infraestructuras. Mientras que el sistema del PP no garantiza el derecho a la educación", ha aseverado el socialista.

Asimismo, el secretario del PSOE de Huelva también se ha referido a la gestión de la sanidad, acusando al PP de "poner todas las medidas privatizadoras para que la sanidad acabe siendo un negocio", ya que Andalucía "al principio de la legislatura ocupaba el puesto número 16 de las comunidades que más privatizaban servicios y tan solo tres años, ha ascendido al puesto número seis".

En esta línea, Gaviño ha incidido en que "hay claros ejemplos de esa privatización", como "el concierto con el Hospital Virgen de la Bella que ha supuesto 200 millones de euros en cinco años" y que "ha condenado al Chare de Lepe durante cinco años, que es la reclamación que vienen haciendo todos junto a los de Aracena y Bollullos".

"Con esta apuesta privatizadora de 40 millones de euros año durante cinco años el PP ya ha definido su apuesta por la sanidad: quién tenga dinero que se la pague y quién no, que se espere", ha criticado.

Además, Gaviño ha ironizado sobre "otro triste ránking conseguido en estos tres años", ya que Andalucía "se ha convertido en la comunidad con el mayor tiempo de espera para ser atendidos por los médicos, unas listas inmensas en todas las especialidades, algo que es inaceptable".

Asimismo, el socialista ha subrayado que "todo ello sumado a que han desmantelando la sanidad pública, que han reducido los servicios y el personal de doce centros de salud de la provincia, que no han recuperado el 30 por ciento para hacer la desfusión de los hospitales", toda vez que ha criticado la gestión del materno infantil, "no solo no lo hacen, sino que cuando lo afrontan, derivan el proyecto de una idea loca a una más loca aún, mientras la sociedad clama y reclama el proyecto que se gestó cuando gobernaba el PSOE".

"Por ello, los socialistas apostamos por garantizar una sanidad pública y de calidad para todos y todas. De hecho, nuestro candidato a la presidencia, Juan Espadas, se ha comprometido a reforzar la sanidad destinando más del siete por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del presupuesto andaluz a políticas de sanidad y con un compromiso incorporado de que en menos de 48 horas habrá respuesta a una solicitud de cita", ha manifestado gaviño.

Por ello, el socialista ha lanzado un mensaje de que el PSOE "ha aprendido de las lección de las últimas elecciones y se presenta con ilusiones y caras renovadas y con toda la fuerza de un proyecto impresionante que encabeza Juan Espadas".

"HAY QUE PEDIR EXPLICACIONES"

Por su parte, la número 3 de la candidatura de la formación en Huelva al Parlamento andaluz, Susana Rivas, ha criticado el "ninguneo" de la Junta de Andalucía al personal sanitario "durante la pandemia, después del esfuerzo que hicieron para cuidarnos en esos momento tan difíciles" y ha lamentado que la administración andaluza "en lugar de valorarlo lo que hizo fue echar a la calle a 8.000 sanitarios".

"Ellos tendrán que hablar el próximo día 19 de junio, al igual que los alcaldes y los vecinos de los municipios, que tendrán que pedir explicaciones de porqué durante la pandemia se les cerraron los centros de salud cuando más importante eran, y porqué tuvieron que asumir la limpieza y desinfección de los centros, competencia de la Junta de Andalucía, al igual que los docentes tuvieron que asumir más competencias de las que les correspondían y tuvieron que hacer labores de enfermeros al no cumplir la Junta con el compromiso de dotar de los mismos a los centros", ha apuntado.

Asimismo, Rivas ha indicado que "también tendrá que hablar la ciudadanía de Huelva y pedir explicaciones de porqué la Junta se ha gastado 771 millones de euros en la sanidad privada y no ha abierto el Chare de Lepe ni ha hecho nada en el resto de centros hospitalarios de alta resolución de la provincia", así como considera que se debe pedir "explicaciones" de "porqué están acabando con la igualdad de oportunidades que se han conseguido en Andalucía a lo largo de estos años".

"También la izquierda y el PSOE va a hablar en ese sentido y vamos a frenar con todo lo que tengamos que decir ese día 19 de junio en las urnas el avance de la derecha y la extrema derecha en nuestra tierra. No vamos a consentir que se pierdan esos derechos y esa igualdad de oportunidades", ha concluido.