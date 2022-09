PSOE de Huelva dice que pacientes oncológicos se quedan de nuevo sin tratamiento "por falta de sillones" en el hospital

HUELVA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva María Márquez ha criticado que, "nuevamente, este viernes, pacientes oncológicos se han quedado sin poder ponerse su tratamiento por falta de sillones en la cuarta planta de Oncología del hospital Juan Ramón Jiménez", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Márquez ha aseverado que "esta es la realidad que están padeciendo pacientes y familiares", una situación "muy grave y desesperante" que "se une al enfado ante unos responsables políticos en la Junta de Andalucía que, lejos de preocuparse y poner soluciones, tienen el atrevimiento de negar y poner en duda estos hechos".

"Lo que se ha vivido hoy en la cuarta planta de Oncología del hospital, dicho por las propias personas afectadas, ha sido dolor, desesperación, miedo y mucho enfado. Son pacientes que requieren de este tratamiento porque de él dependen sus vidas y es muy duro que desde la Junta de Andalucía se diga que eso no es verdad y no den una solución. Esto es un desamparo total y una situación límite que no podemos permitir", ha lamentado.

Por ello, María Márquez ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la consejera de Salud, Catalina García, que "tomen cartas en el asunto y pongan en marcha medidas urgentes y excepcionales", como viene reclamando el PSOE desde el mes de agosto, "cuando se tuvo constancia de esta situación" y ha criticado que "la única respuesta obtenida haya sido poner al PSOE, que hemos hablado en boca de estas personas, por mentiroso".

"Es lamentable que nieguen esta realidad, que pone sobre la mesa la ceguera de un PP en el Gobierno andaluz que está obviando el deterioro de la sanidad pública que ellos mismos están provocando, mientras benefician al sector privado", ha enfatizado la socialista.