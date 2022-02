PSOE de Huelva dice que el "rechazo" de PP y Cs al Pacto Provincial de Turismo obedece "a una estrategia electoralista"

HUELVA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La responsable territorial de la Sierra de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Modesta Romero, ha señalado este jueves que el "rechazo" de PP y Ciudadanos (Cs) al Pacto Provincial de Turismo es "una estrategia de última hora" y que la declinación de estas formaciones a firmar este pacto "obedece a una estrategia política electoralista, por encima de los intereses del sector y de los ciudadanos de la provincia".

Así se ha pronunciado Romero en rueda de prensa, en la que ha señalado que a Cs y al PP de Huelva "poco les ha importado la situación que atraviesa el turismo tras dos años de pandemia" y "menos utilizarla como herramienta política", al tiempo que ha destacado que la Diputación "ha intentado aglutinar a todos los actores importantes en este pacto, a través de municipios, mancomunidades y grupos de desarrollo local, así como los agentes sociales, empresarios del sector y sindicatos y el mundo del conocimiento, con ambas universidades".

Asimismo, Romero ha señalado que a través de este pacto se creará la Agencia de Innovación Destino Huelva, "una herramienta de consenso, promoción y gestión del turismo en la provincia", así como que también se creará "un marco indispensable para el desarrollo y la innovación del mismo".

En este punto, ha reseñado que a los agentes implicados se les ha entregado el borrador del convenio y que "hasta hace una semana todo eran parabienes hacia el pacto", toda vez que ha recordado que "todos fueron a Fitur hace tan solo un mes para hacerse una foto apoyando el mismo, tanto los diputados de Cs y PP, como el presidente de los populares onubenses y la delegada de Turismo" y que "entonces todo les parecía bien".

La socialista ha apuntado que este pacto "se lleva trabajando más de un año" y que "el pasado 16 de febrero, la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, comunicó que, después de intentar todo lo posible para acudir al acto, por motivos de agenda no podría asistir", de forma que ha apuntado que "si ha hecho todo lo posible por asistir no parece que viera ningún problema en la firma de este pacto ni que tuviera ninguna duda sobre lo positivo de la adhesión al mismo" ya que, a su juicio, "su interés hace unos días era indudable".

"Del mismo modo, la delegada de Turismo en Huelva, María Ángeles Muriel, fue también invitada a la firma, después de acudir a Fitur mostrándose a favor del proyecto en todo momento, y ahora curiosamente no puede asistir porque el gabinete jurídico de la Junta no se lo permite", ha señalado Romero, antes de apuntar que "es cierto que en ningún momento se ha negado a firmarlo pero alega que el gabinete jurídico no le deja".

Por ello, ha indicado que "en ningún momento aprecia el desacuerdo con el pacto porque no había nada que reprochar" y que "hasta este miércoles tres pueblos gobernados por el PP, Lepe, La Palma del Condado y Santa Olalla del Cala, habían confirmado su asistencia para la firma del mismo".

"Este pacto es bueno para la provincia y para el turismo de Huelva, pero han mirado el calendario y se han dado cuenta de que hay elecciones a la vuelta de la esquina y han pensado olvidarse de esto que no les viene bien electoralmente, por lo que han dado marcha atrás y deciden atacar y boicotear un pacto que les gustaba desde un principio utilizándolo como arma arrojadiza y herramienta política", ha aseverado.

Romero ha criticado que la diputada de Ciudadanos en la Diputación de Huelva, María Ponce, "dijera ayer que no le constaba invitación alguna a la Junta", por lo que ha mantenido que "o mintió deliberadamente o no se entera de nada", al tiempo que considera que es "un títere de su partido" con "una orden desde arriba indicando que hay que arrasar con todo", algo que, ha remarcado, "no van a conseguir desde el PSOE" porque "en esta provincia hay demasiada gente responsable, trabajadora y honesta, que quiere lo mejor para Huelva y para que crezca", ha dicho.

"El PP y Cs han demostrado una vez más que los único que les interesa son las elecciones. El futuro de nuestra provincia les trae totalmente sin cuidado", ha concluido Romero.