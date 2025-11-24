El PSOE de Huelva lamenta la "falta de participación ciudadana" en el PGOM y la "consolidación" de subida de impuestos

HUELVA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha criticado este lunes que el equipo de Gobierno del PP ha aprobado "en solitario" los presupuestos municipales para 2026 "sin incorporar la bajada generalizada de los impuestos y tasas municipales aprobada en el pleno de septiembre con el respaldo de toda la oposición, que obligaba a revertir el incremento del IBI y a aplicar una bajada generalizada de tributos y tasas", así como ha lamentado "la falta de participación ciudadana en el PGOM" y critica que se haya intentado aprobar "sin un proceso participativo previo".

En una nota, el PSOE ha acusado a la alcaldesa, Pilar Miranda (PP), de "incumplir deliberadamente ese mandato y de consolidar la presión fiscal más alta que ha tenido la capital". El portavoz socialista, Francisco Baluffo, ha asegurado que "el presupuesto es ilegal y debería retirarse". Así, remarcado que la aprobación de estas cuentas es "un atropello a la voluntad mayoritaria del Pleno y, por tanto, de los onubenses", ha insistido.

Baluffo ha señalado que "Pilar Miranda tendrá que explicar a los ciudadanos por qué aprueba unas cuentas que mantienen los impuestos en el tope máximo y por qué se niega a aplicar la bajada que ordena el Pleno mientras muchas familias siguen pasándolo mal por el incremento abusivo de tributos" y ha añadido que el "el documento nace viciado" y que "lo único que corresponde es rehacerlo desde el inicio incorporando la bajada de impuestos aprobada democráticamente".

Según ha remarcado, el Gobierno municipal "está en minoría absoluta" y por ello "tiene la obligación de cumplir lo que vota el Pleno". Según ha explicado, el documento aprobado por el PP representa "un trampantojo vacío sustentado en titulares huecos, declaraciones repetidas sin cesar en los medios y promesas incumplidas de una alcaldesa que ha perdido toda credibilidad".

El socialista ha señalado que, "frente a ese escenario de propaganda y de mentiras, la realidad es que Huelva continúa aletargada desde hace dos años y medio, sin obras nuevas y únicamente con inauguraciones de proyectos heredados del anterior Gobierno socialista, todas ellas con placas con el nombre de la alcaldesa". El portavoz ha subrayado que las cuentas "sí recogen, en cambio, un incremento astronómico" de las partidas dedicadas a publicidad y propaganda hasta superar los 1,8 millones de euros, "el único ámbito en el que el Gobierno local no conoce límites ni estrecheces".

Asimismo, el PSOE ha advertido de que el presupuesto vuelve a apoyarse en los que ha denominado "partidas fantasma", con "más de 11,6 millones de euros que no tienen respaldo real y de los que dependen proyectos esenciales para la ciudad, como el nuevo albergue municipal, los cursos de formación para el empleo, la piscina anunciada en el Parque Moret o las obras de los barrios".

El grupo ha destacado que "el año pasado ocurrió lo mismo: se incluyeron ocho millones de estos fondos inexistentes y "llegó a ejecutarse ni un solo euro" y ha denunciado también que el presupuesto "vuelve a dejar fuera el dinero necesario para el nuevo contrato de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes, pese a que la alcaldesa lleva dos años anunciándolo como el mayor contrato de limpieza de la historia".

La formación ha alertado que "no existe asignación y, por tanto, Huelva continuará en 2026 con el contrato caducado firmado por el propio PP en 2014, que está desfasado y resulta insuficiente para garantizar la limpieza que necesitan los barrios".

El PSOE ha subrayado, además, que el Interventor municipal "ya advierte en su informe de que, si el Gobierno local quiere cumplir sus promesas en materia de Policía Local o limpieza, tendrá que volver a subir los impuestos, lo que evidencia que el PP solo sabe gobernar a costa del bolsillo de los ciudadanos". El PSOE ha concluido que seguirá "defendiendo en todos los ámbitos el cumplimiento del mandato plenario y la necesidad de que Huelva cuente con unos presupuestos realistas, legales y orientados a las prioridades de la ciudad, no a la autopromoción de la alcaldesa".

PGOM

Con respecto al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que no ha salido adelante al no contar con la mayoría absoluta necesaria, los socialistas han explicado que se han abstenido porque "el documento llega al pleno sin un proceso participativo previo que hubiera contado con la implicación de colectivos sociales y ciudadanos" y consideran "fundamental", un debate "público y participativo".

Sin embargo, los socialistas aseguran que "el PP quería coger un atajo usando un proceso participativo que el anterior Gobierno del PSOE llevó a cabo hace más de tres años y que hay que actualizar". Baluffo ha reiterado que el grupo socialista mantiene "la mano tendida para pactar los grandes temas que necesita la ciudad", y ha apuntado que "esa disposición ha estado presente desde el minuto uno", en el pleno investidura".

Según ha explicado, el PSOE ha ofrecido colaboración "siempre", pero "lo único que ha recibido a cambio por parte del PP han sido insultos, mentiras y vejaciones". El portavoz socialista ha subrayado que "esa disposición al acuerdo sigue vigente", pero ha advertido que "es el Gobierno municipal quien debe propiciar el diálogo". Según ha señalado, "el PP no puede reclamar apoyo mientras mantiene una actitud hostil y de desprecio", y ha insistido en que "la alcaldesa y su equipo deben asumir que gobernar en minoría exige respeto, colaboración y trabajo conjunto".

El PSOE ha defendido que "seguirá ofreciendo esa mano tendida" para "sacar adelante los proyectos que Huelva necesita", pero ha reclamado al PP "que abandone la confrontación y que empiece a trabajar con rigor, con transparencia y con respeto a la voluntad democrática del Pleno".