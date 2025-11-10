El PSOE de Huelva lamenta el "recorte" de "4,2 millones para el Juan Ramón Jiménez" y la "ridícula partida" del Materno

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha dicho este lunes que considera "inconcebible que el PP de Juanma Moreno presuma de presupuestos para sanidad cuando recorta 4,2 millones de euros al Hospital Juan Ramón Jiménez y destina una partida ridícula al Materno Infantil".

En una nota, Gaviño ha señalado que la Junta dice que va a hacer el Materno Infantil "en tres años", pero que "este año solo incluye un 20%, una quinta parte del total", lo que cree que "solo sirve para alargar los plazos de su construcción".

Asimismo, ha reprochado que "estos presupuestos abandonan a Huelva, la provincia que menos inversión recibe del Gobierno de Moreno", y que "no dan respuesta a las mujeres que han sufrido y sufren el abandono en uno de los peores momentos de su vida", exigiendo que "Andalucía conozca la verdad sobre qué ha pasado con los cribados del cáncer de mama".

El portavoz socialista ha dicho que "Huelva necesita menos escándalos, menos propaganda, menos titulares y más sanidad pública para Huelva", y ha señalado que "cada año nos dicen que hay más dinero para la sanidad, pero cada año la sanidad funciona peor, es fácil deducir que el problema está en quién la gestiona".

De otro lado, ha asegurado que "Huelva y Andalucía han hablado alto y claro" tras las "masivas manifestaciones" celebradas en defensa de la sanidad pública, en las que "miles de personas se han levantado para decir no a la gestión de la sanidad que está haciendo el Gobierno de Moreno".

Enrique Gaviño ha subrayado que "la sanidad pública se defiende porque nos va la vida en ello", lamentando que "el Gobierno de Moreno no escucha al pueblo" y que ha reaccionado a las movilizaciones "nombrando como viceconsejero de Salud a un directivo de la sanidad privada, Nicolás Navarro".

En esta línea, ha subrayado que "primero hubo un viceconsejero que destinó millones de euros a la sanidad privada y que, tras dimitir, fue fichado precisamente por la empresa beneficiada; después, hubo un intento de viceconsejero que mintió en su currículum afirmando ser médico; y ahora, nombran a un directivo de esa misma empresa privada como nuevo viceconsejero de Salud. Ya se pueden imaginar lo qué va hacer".

Gaviño ha denunciado que el modelo sanitario del PP se traduce en "más privatización, menos inversión, más listas de espera, menos servicios, pérdida de personal y más desesperación".

Por último, el parlamentario onubense ha señalado que esta semana se debatirá en el Parlamento andaluz la creación de una Comisión de Investigación sobre la sanidad andaluza, y ha instado al PP a votar a favor.

"El PP tiene que apoyar esta comisión, a menos que esté ocultando algo. Si vota en contra, confirmará que es el PP que ofende a las víctimas, que ofende a los profesionales y que oculta la verdad, que es lo único que han hecho durante este mes de escándalo. Y la respuesta a eso debe ser clara: no pueden seguir al mando de la Junta quienes demuestran ser tan irresponsables e irrespetuosos", ha concluido.