El PSOE de Huelva muestra su apoyo "explícito" a las auxiliares de ayuda a domicilio

HUELVA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha mostrado su apoyo "explícito" a las auxiliares de ayuda a domicilio, un respaldo que ha dejado patente la parlamentaria andaluza María Márquez en una reunión mantenida con representantes de este colectivo en la provincia de la que el partido ha informado este miércoles.

Márquez ha incidido en que es "fundamental" prestigiar a las profesionales de los cuidados, "y en ello vamos a poner todo nuestro empeño y todo lo que esté en nuestros manos". De he hecho, en este encuentro se ha abordado precisamente la Proposición No de Ley (PNL) que fue presentada por el Grupo Socialista y llevada al Parlamento andaluz el pasado 29 de septiembre, en la que el PSOE reclamaba elevar el precio-hora del servicio de ayuda a domicilio y regular las condiciones salariales y laborales de estas trabajadoras, ya que es una labor realizada mayoritariamente por mujeres, "pero lamentablemente, no salió adelante porque el PP votó en contra".

La socialista ha subrayado en un comunicado que "con esta iniciativa, pedíamos que se adoptasen las medidas necesarias para que se revalorizaran sus salarios subiendo el precio hasta alcanzar los 18 euros la hora para el ejercicio presupuestario de 2023, por el que se financia este servicio, y que esa subida repercutiera en beneficio directo de estas auxiliares de ayuda a domicilio".

Asimismo, también se recogía en esta PNL que, con carácter urgente, la Junta elaborara y aprobara la regulación de las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía, con el más amplio consenso posible con las representantes sindicales, colegios profesionales y con los sindicatos con representación entre estas trabajadoras y trabajadores en Andalucía.

"Lamentamos profundamente que el Partido Popular haya rechazado todas estas propuestas porque consideramos que desde las administraciones públicas tenemos que prestigiar el trabajo de las auxiliares de ayuda a domicilio, de las profesionales de los cuidados que entran todos los días en las casas de nuestras personas mayores, de nuestros dependientes a cuidarlos, a ofrecer su mejor versión con una sonrisa", ha enfatizado la socialista.

A juicio de María Márquez, "estas profesionales de los cuidados son personas indispensables para muchísima gente en la provincia de Huelva y en Andalucía" y ha insistido en que la ayuda a domicilio es de las más demandadas por las personas mayores "y suponen un recurso imprescindible en el mundo rural, en nuestros pueblos".

Por ello, les ha trasladado que "desde el Partido Socialista no les quepa la menor duda de que vamos a seguir luchando y reivindicando justicia para ellas, para que tengan mejores condiciones laborales y todos los derechos considerados", ha concluido María Márquez.