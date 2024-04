PSOE Huelva pide a la Junta que explique el retraso del proyecto del Materno a 2025 y que "cueste el doble que 2018"

HUELVA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha subrayado que hay "datos objetivos" que demuestran "la necesidad de reclamar" el Hospital Materno Infantil para la provincia "como que se atienden 64.000 consultas de maternidad y de pediatría y 21.000 urgencias pediátricas", toda vez que ha pedido a la Junta que explique por qué "el proyecto oculto y no definido" del PP para esta infraestructura "podría ser el doble de caro que el que dejó el PSOE en 2018" y su retraso hasta 2025.

En rueda de prensa, Gaviño ha señalado que el Hospital Materno Infantil fue "la primera promesa que hizo el Partido Popular en las elecciones autonómicas de 2022", pero es "una promesa lógicamente incumplida" porque "a día de hoy los onubenses siguen esperando que cumpla aquella persona que está demostrando reiteradamente que no tiene criterio".

Al respecto, Gaviño ha incidido en que hay "argumentos" para que se reclame "constantemente" esta infraestructura, ya que "no solo porque Huelva es la única provincia andaluza en la que no existe un hospital materno infantil", sino también porque "se atienden 64.000 consultas de maternidad y de pediatría; 21.000 urgencias pediátricas; y 17.000 urgencias ginecológicas o de obstetricia".

"Pero si hacemos un pequeño estudio en datos oficiales, vemos que esta provincia, en cuanto a la tasa bruta de natalidad, se encuentra en la cuarta posición de Andalucía, es decir que nacen muchísimos niños, más que en Granada, Córdoba, Cádiz o Jaén y tenemos un 17,7 por ciento de población infanto-juvenil. En nuestra capital viven más de 25.100 jóvenes y niños, poniéndonos por delante de capitales como Cádiz y Jaén. Y en la provincia vamos por delante de Málaga, Córdoba o Cádiz", ha esgrimido.

No obstante, el socialista ha subrayado que otro dato "fundamental" para "reclamar" el hospital es la mortalidad infantil, ya que el dato es "escalofriante", puesto que mientras la media "en Andalucía, en España y en Europa es de un 2,6%, en la provincia es del 3,33 por ciento". "Si ya eso no le hace temblar las carnes a cualquier dirigente e inmediatamente ponerse a trabajar, no sabemos qué tipo de dirigente es", ha aseverado.

Ante estos datos, el socialista ha pedido a los dirigentes del PP que "dejen de regalar falsos titulares, falsas ubicaciones y falsos presupuestos", porque ya son "especialmente dolorosos". "Que dejen de regalarnos el baile de ubicaciones, porque nos han intentado instalar el Materno Infantil en el Hospital Blanca Paloma, y se manifestó toda Huelva y tuvieron que retraer esa decisión. Después nos lo quisieron ubicar en las consultas externas del Hospital Juan Ramón Jiménez, y se levantó Huelva en guerra y tuvieron que deshacer esa decisión, para finalmente hacerlo donde se debía hacer, un edificio de nueva construcción anexo al hospital", ha enfatizado.

De este modo, el socialista ha criticado que "en marzo de 2023, la consejera de Salud en Huelva decía que en el primer trimestre de 2024 iban a estar iniciadas las obras del materno infantil", pero es abril y "aquí no hay nada empezado". Además, en noviembre "el delegado de la Junta en Huelva, presentando los presupuestos, decía que en el segundo semestre de 2024 se empezarían", pero "vino hace una semana Juanma Moreno, y ni en el primer trimestre ni en el segundo semestre", sino que "si todo se da bien y si tenemos suerte, lo mismo, a principio de 2025 podrían empezar las obras".

LOS PROYECTOS

En este sentido, el socialista ha incidido en que el proyecto del Hospital Materno Infantil para Huelva "ya se quedó hecho en 2018", de forma que lo que se planteó fue "un edificio de 20.000 metros cuadrados", pero "el que está manejando ahora mismo el Partido Popular es de 15.000 metros cuadrados", toda vez que ha señalado que "mientras el proyecto del PSOE lo hicieron los profesionales del Hospital Juan Ramón Jiménez y la Consejería, el actual proyecto, que nadie conoce, y que reforma una y otra vez, no tiene autoría proclamada, por lo tanto, es un proyecto exclusivamente político".

"El proyecto que dejamos en 2018 hablaba de 117 habitaciones con 25 metros cuadrados cada una de ellas. El Partido Popular nos habla de que van a aumentar en un 12% las habitaciones maternas y en un 36% las camas infantiles, pero no nos dicen cuántas camas y cuántas habitaciones. En el proyecto del PSOE, dejábamos planteado siete quirófanos y 38 consultas, mientras que el proyecto que esconde el Partido Popular no se habla ni de quirófanos ni de consultas", ha explicado.

Por otro lado, el socialista ha subrayado que "lo más importante" es que el proyecto de 2018 "tenía un presupuesto, 25 millones de euros", pero el Partido Popular "sigue sin aclararnos, e incluso ya se está hablando de un coste de 49 millones de euros". Por ello, ha asegurado que esta es "la primera pregunta que hay que formular a Juanma Moreno, que tiene que explicar por qué ahora un proyecto no definido va a costar el doble de dinero".

"Debe explicar, euro por euro, dónde va a ir ese dinero para el proyecto del Materno Infantil. Y como queremos ser un partido propositivo, pues vamos a ayudarle. Ese dinero lo pueden sacar, por ejemplo, de los 44 millones de euros que el anterior viceconsejero de Salud les regaló a dedo a una empresa sanitaria privada o de los 1.170 millones de euros que les ha regalado a las grandes fortunas andaluzas ahorrándoles impuestos. También lo pueden sacar de los 4.000 millones de euros que, desde que gobierna Juanma Moreno, les ha traspasado a la seguridad privada", ha enfatizado.

Por ello, Gaviño ha remarcado que "todo lo demás que hagan son patadas a las ruedas, mentiras, engaños a Huelva y jugar contra su dignidad", algo que ha garantizado que "no van a consentir" desde el PSOE.