El PSOE de Huelva presenta tres denuncias ante la Junta Electoral por "campaña sucia" del PP

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha presentado tres denuncias formales ante la Junta Electoral. Así lo ha anunciado el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, por lo que se considera "una estrategia deliberada de campaña sucia del PP basada en el uso partidista de las instituciones y el incumplimiento flagrante de la ley".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Baluffo ha incidido que estas denuncias se han interpuesto al amparo del artículo 19.2 de la Loreg contra responsables de la Junta de Andalucía y cargos públicos del PP en distintos municipios de la provincia, "por reiterar prácticas prohibidas en periodo electoral, utilizando recursos públicos y canales institucionales para hacer propaganda política".

En concreto, la primera denuncia se dirige contra la Junta de Andalucía; el delegado, José Manuel Correa; y el Ayuntamiento de Ayamonte, solicitando la retirada "inmediata" de las publicaciones denunciadas en la que se informaba de actuaciones en el centro de salud de la localidad, además se pide el cese de estas actuaciones y la posible incoación de expediente sancionador por infracción electoral.

La segunda denuncia, dirigida a "nuevos responsables" institucionales, incluyendo al consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, la delegada provincial de dicha Consejería, Lucía Núñez, y la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, por una visita a un nuevo proyecto industrial en el Polo Químico, por "continuar con esta dinámica de propaganda encubierta desde las instituciones públicas".

La tercera denuncia se dirige contra el concejal de San Bartolomé de la Torre, Sebastián Santana; la delegada de Salud, Manuela Caro, los parlamentarios andaluces Manuel Andrés González y Berta Centeno, "por hechos similares", ya que se informó sobre una reunión mantenida entre el concejal y la delegada sobre el centro de salud.

Baluffo ha subrayado que se trata de "un comportamiento sistemático del PP que demuestra que no cree en la limpieza democrática". "Están utilizando las instituciones como si fueran su cortijo y eso es absolutamente inaceptable", ha añadido.

El dirigente socialista ha criticado que "no se trata de hechos aislados", sino de "una estrategia coordinada para hacer campaña desde las instituciones, saltándose las reglas del juego democrático, como ya hizo en la anterior campaña y la Junta Electoral de Zona exigió su retirada". "Cuando el PP ve que no puede ganar en igualdad de condiciones, recurre a la trampa, a la propaganda institucional y a la confusión deliberada de la ciudadanía. Eso tiene un nombre: campaña sucia", ha abundado.

Por ello, el PSOE de Huelva ha solicitado a la Junta Electoral que actúe con "contundencia, requiriendo la retirada inmediata de los contenidos denunciados, obligando a los responsables a abstenerse de repetir estas conductas" y, en su caso, incoando "los correspondientes expedientes sancionadores" por "posible infracción o delito electoral".

"Vamos a defender la democracia, la limpieza del proceso electoral y el respeto a la ley hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir que el PP convierta las instituciones en herramientas de propaganda partidista", ha apostillado.



