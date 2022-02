PSOE de Huelva reclama a la Junta que inicie el procedimiento para soterrar la línea de alta tensión que cruzará el CEUS

MOGUER (HUELVA), 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes del Área de Política Territorial de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Andalucía y alcalde de Moguer (Huelva), Gustavo Cuéllar, ha apremiado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que inicie "sin dilación" el procedimiento para el soterramiento de la línea de alta tensión que cruzará el proyecto CEUS, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Esto es algo que, según ha afirmado, "tendría que tener ya pactado la Junta de Andalucía con Red Eléctrica Española, un proyecto que debería tener presupuestado y no lo tiene y que ya tenía que haber sido presentado al Ayuntamiento de Moguer para que pueda autorizarlo".

El dirigente socialista ha explicado que "la urgencia es que está a punto de autorizarse la primera fase del proyecto CEUS", una vez que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ya autorizó en noviembre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados CEUS, que promueve el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del Ministerio de Defensa.

Ese paso previo "necesario y fundamental" posibilita, ha señalado, que los primeros 11,7 millones de euros de esta primera fase vayan a empezar a ejecutarse "en breve", motivo por el que, a su juicio, "urge que la Junta cumpla su parte del acuerdo". La segunda fase está programada para desarrollarse en septiembre y diciembre, con una, inversión de 9,5 millones de euros; y la tercera, que comenzaría al finalizarse esta otra fase, contará con unos 6 millones de euros, ha apuntado.

Gustavo Cuéllar ha señalado que el proyecto CEUS, cuya inversión total estatal alcanza los 28 millones de euros, "es uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico de la provincia".

"El Gobierno no solo demuestra su capacidad de empatía, liderazgo y de iniciativa con la provincia y con este proyecto en particular, sino que en tiempo récord ha respondido y solucionado un problema de bloqueo económico y de desbloqueo de autorizaciones por parte del Miteco. En tiempo récord hemos tenido la DIA y la financiación del proyecto. Durante años hemos visto al PP dándose golpes de pecho con el proyecto CEUS y la realidad es que gracias a un Gobierno socialista y al trabajo incansable de los compañeros del partido y de este Ayuntamiento es ya una realidad", ha subrayado.

En este punto, ha reseñado que "en estos momentos, hay tareas pendientes y le corresponden al PP. El Gobierno ha demostrado que se puede hacer todo en tiempo récord, que se cumple con cada hombre y con cada mujer de esta tierra. Por el contrario, el Gobierno de Moreno no solo no está pendiente de este proyecto, sino que nadie de su gabinete técnico que ha venido a hablar con este alcalde", ha añadido.

"El presidente de la Junta "tiene el compromiso y la obligación de cumplir un pacto que se firmó hace algo más de un año, donde se estableció que la Junta de Andalucía financiaría el soterramiento de la línea de alta tensión y como no se ha hecho nada se está poniendo en riesgo el cumplimiento de los plazos para la financiación, ejecución y justificación del proyecto", ha enfatizado Cuéllar.

Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Enrique Gaviño, ha señalado que el CEUS es "un proyecto de innovación y de empleo, transformador de la provincia, emblemático y pionero del que podemos presumir que somos protagonistas y que cuenta con el impulso absoluto del Gobierno central pero no con la complicidad del PP, que lo tuvo ocho años guardado en un cajón".

Gaviño ha pedido a al presidente de la Junta que "trabaje y mire para esta tierra, que necesita infraestructuras y las necesita ya". Para él, "está más preocupado de sus peleas internas que de mirar por su tierra". "Tenemos el derecho a reivindicar su acción en una provincia olvidada y discriminada", ha manifestado.

Gaviño ha recordado que Huelva "es la única provincia que no tiene un materno infantil", al tiempo que ha señalado que "pretenden privatizar este servicio"; así como que necesita "infraestructuras hidráulicas" porque "habrá municipios de la Sierra este verano que necesiten recibir agua para abastecimiento urbano"; además, ha apuntado que "las carreteras de competencia autonómica están abandonadas y los usuarios sometidos a un riesgo absoluto e innecesario. Mientras tanto, vemos que todas las provincias reciben subvenciones, excepto Huelva".

Para Gaviño, que también ha estado acompañado de la secretaria de Impulso a las Agrupaciones Locales de la Ejecutiva Provincial y concejala de Moguer, Paqui Griñolo, la situación es "muy delicada".

En este punto, ha dicho que "o Moreno no se cree que es el presidente de la Junta o quiere dejar de serlo porque su inactividad es clamorosa", ha señalado antes de hacer alusión a los fondos europeos "sin ejecutar y que podrían poner esta provincia en el mapa".

"Quedan dos años y solo ha ejecutado el 38 por ciento del gasto, está poniendo en peligro casi 7.000 millones de euros para esta tierra y sigue preocupado por las tripas de su partido. Le damos un tirón de orejas y le pedimos que mire para su tierra y si no quiere, no puede o no sabe, que ceda el paso que los socialistas, que sí sabemos y queremos", ha concluido.