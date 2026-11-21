Acto del PSOE en homenaje a Carlos Navarrete. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha reivindicado el legado de Carlos Navarrete, histórico dirigente socialista que refundó el Partido Socialista en la provincia durante la clandestinidad y se convirtió en su primer secretario general, y ha llamado a defender los derechos conquistados de cara al 29N.

Ha sido en un acto de memoria, reconocimiento y homenaje a Carlos Navarrete, por el que, desde este sábado la sede provincial del PSOE de Huelva llevará su nombre y pasará a denominarse Casa del Pueblo 'Carlos Navarrete', como reconocimiento a "una trayectoria marcada por el compromiso, la lucha por la justicia social y la defensa de los valores del socialismo", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Un acto que ha reunido a numerosos compañeros y compañeras del partido, entre ellos una amplia representación de veteranos y veteranas socialistas, cuya trayectoria y compromiso han protagonizado buena parte del reconocimiento.

En este sentido, María Eugenia Limón ha destacado que se trata de "un día muy especial para el PSOE de Huelva, una jornada de memoria, recuerdo y reconocimiento a una persona fundamental en la historia de la organización provincial".

La secretaria general ha recordado el "privilegio" que supuso compartir con Carlos Navarrete su primera etapa al frente de la Secretaría General, cuando él ejercía como presidente del partido y de su Ejecutiva. De aquellos años ha subrayado "su generosidad, su lucha por la justicia social y, sobre todo, su forma de defender el socialismo".

María Eugenia Limón ha señalado que Carlos Navarrete "dejó a las generaciones nacidas en democracia y a los jóvenes socialistas un legado de valores que continúa vigente y que sigue siendo una referencia para el partido". "Un legado que cobra especial significado en el actual contexto político y ante la cita electoral del próximo 29 de noviembre", ha afirmado.

En este sentido, la secretaria general ha reconocido expresamente el papel de los veteranos y veteranas del PSOE, a quienes ha agradecido "sus años de compromiso, militancia, lucha y generosidad". "A los veteranos les debemos todo", ha manifestado, poniendo en valor su contribución a las conquistas sociales y democráticas que han transformado el país, como la educación pública, la sanidad, la Seguridad Social y el sistema de atención a la dependencia".

Además, Limón ha defendido que "mantener viva la memoria de quienes hicieron posible estos avances es también una responsabilidad con el presente y el futuro". "No podemos olvidar todo lo conquistado, porque no podemos dar pasos atrás", ha señalado.

En este contexto, la dirigente socialista ha hecho mención a las pensiones, que ha definido como uno de "los grandes logros" de la democracia y "una conquista fundamental del Partido Socialista". En este ámbito, ha reivindicado la "necesidad" de garantizar pensiones "dignas" a quienes, "después de toda una vida de trabajo y sacrificio, merecen disfrutar de una jubilación con garantías".

María Eugenia Limón ha incidido en unas pensiones que han experimentado una subida media de 550 euros mensuales a lo largo de estos años, lo que representa más de 7.000 euros anuales en 14 pagas. También, se ha referido a la evolución de las pensiones de viudedad, que han pasado de situarse en torno a los 600 euros a superar los 900 euros, además de las mejoras en las pensiones mínimas y no contributivas.

Frente a ello, ha criticado la gestión de los gobiernos del PP en materia de pensiones, recordando "la congelación y las subidas del 0,25 % aplicadas durante su etapa al frente del Gobierno central". Asimismo, ha cuestionado la evolución del complemento autonómico para las pensiones mínimas y no contributivas durante los gobiernos de Juanma Moreno, asegurando que "su incremento en ocho años ha sido de apenas cinco euros".

"Estas diferencias reflejan parte de lo que se decide en las urnas el próximo 29 de noviembre. Nos jugamos avanzar o retroceder. Nos jugamos seguir defendiendo los derechos y las libertades de la mayoría social de este país o seguir en ese camino del retroceso", ha enfatizado.

La secretaria general del PSOE de Huelva ha concluido trasladando un mensaje personal y político de compromiso con el proyecto socialista, asegurando que tiene decidido su voto para el próximo 29N. "Yo este 29 de noviembre voy a votar al Partido Socialista, voy a votar al progreso y al avance de este país".