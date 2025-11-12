El PSOE Huelva tacha de "indignante" que el PP en Diputación rechace una auditoría para "garantizar" los cribados

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación Provincial de Huelva ha tachado de "indignante" el rechazo por parte del PP de las dos mociones presentadas en el pleno provincial celebrado este miércoles. Los socialistas han criticado "duramente" el voto en contra de la propuesta a una auditoría y que se "garanticen" los cribados de cáncer de mama en la provincia, "una medida fundamental para la detección precoz y la reducción de la mortalidad entre las mujeres onubenses".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la diputada socialista y alcaldesa de Cala, Maite Rodríguez, ha manifestado que "la insensibilidad y falta de compromiso del PP no tiene límites", ya que esta moción "solo buscaba proteger la salud de las mujeres onubenses y exigir a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad en la gestión de un programa vital como es el cribado del cáncer de mama". Además, la diputada, que defendía la moción, dio "su desgarrador testimonio" sobre el cáncer de mama.

Por ello, Rodríguez ha enfatizado que "es incomprensible e injustificable" que el PP se haya negado a apoyar esta moción "que pedía algo tan básico como garantizar los programas de cribado y la atención sanitaria que merecen las mujeres de nuestra provincia". "Han preferido salvar y proteger el puesto del presidente de la Junta, Juanma Moreno, antes que salvar y proteger la vida de miles de mujeres", ha aseverado.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Diputación, Rubén Rodríguez, ha incidido en que "han sido las asociaciones de mujeres afectadas por cáncer de mama las que han denunciado que, actualmente, hay más de 3.000 pendientes de realizarse sus mamografías o de conocer sus resultados en la provincia de Huelva". "La Junta de Andalucía no puede seguir mirando hacia otro lado mientras miles de mujeres viven con la incertidumbre y la angustia de no saber si padecen o no una enfermedad que, detectada a tiempo, puede salvar vidas. Esta situación es inaceptable y cruel", ha apostillado.

"El cribado es la herramienta principal para reducir la mortalidad en los casos de cáncer de mama, y la Junta de Andalucía está siendo irresponsable e insensible, sin ofrecer información ni soluciones. Desde el PSOE entendemos que hay que decir rotundamente basta ya, alto y claro, y pedir responsabilidades a la Junta de Andalucía", ha enfatizado Rubén Rodríguez.

La segunda de las mociones socialistas, también rechazada por el PP, reclamaba una "apuesta clara" por la Formación Profesional pública, ampliando la oferta formativa en los centros públicos de la provincia y facilitando modalidades como la FP online.

"El Gobierno andaluz está siguiendo un patrón claro, que es la privatización descarada de los servicios públicos, ya sea en educación, sanidad o dependencia y el PP de Huelva, con su voto en contra, evidencia una vez más su desprecio hacia los servicios públicos esenciales En el caso de la FP pública, cientos de jóvenes onubenses están viendo limitadas sus opciones de futuro por la falta de plazas, mientras la Junta beneficia y dota de recursos a los centros privados", ha lamentado el portavoz socialista, Rubén Rodríguez.

Asimismo, la diputada Rosa Tirador ha argumentado que la Formación Profesional pública está "sufriendo ese ataque frontal" y desde el Grupo Socialista entienden que "se debe hacer una apuesta clara y decidida por ampliar esa oferta formativa en los centros públicos". "Y que se apueste, también, por esa formación online que se está realizando en otras comunidades autónomas. Lo que queremos es una oferta formativa que sea acorde a la demanda que tienen los alumnos de la provincia de Huelva", ha señalado.

Además, Tirador ha subrayado que, "al final, esta apuesta por la FP privada lo que está generando es discriminación, parece que estamos en otra época de España en la que solo podían estudiar aquellos hijos de familias que tuvieran poder adquisitivo suficiente; y es lamentable que el PP de Hueva apoye esta privatización y se posicione en contra de la igualdad de oportunidades".