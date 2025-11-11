El PSOE insiste en que el Gobierno "cumple con Huelva, con sus carreteras y con los onubenses"

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador socialista Amaro Huelva ha destacado el "compromiso firme y sostenido" del Gobierno de España con la provincia de Huelva, "especialmente con la mejora integral de su red de carreteras", que "no solo garantizan la seguridad vial, sino también la igualdad de oportunidades para los vecinos y vecinas de nuestros pueblos".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, en esta línea, Amaro Huelva ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ejecuta las obras que promete". "Está cumpliendo con Huelva y respondiendo con hechos a las demandas de los municipios. El compromiso del Gobierno de España con Huelva es claro y tangible. Lo estamos viendo en cada kilómetro de carretera que se mejora, en cada actuación que aumenta la seguridad y en cada inversión que impulsa la economía de nuestros pueblos", ha subrayado.

Asimismo, el senador socialista ha explicado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando una batería de actuaciones en las principales carreteras nacionales que atraviesan la provincia, como son en la N-433, ya están en marcha los trabajos entre Higuera de la Sierra y Valdezufre, y que continuará con el tramo Jabugo-Cortegana.

Por otro lado, en la N-435, se están desarrollando mejoras entre Cumbres de San Bartolomé y La Nava, en Zalamea la Real y entre Beas y Valverde del Camino. Y, también se está invirtiendo en la N-431 y en la A-49, con actuaciones en Niebla, Hinojos-Chucena y Gibraleón.

Además, ha añadido que se están llevando a cabo obras de emergencia en la A-66, a la altura de Santa Olalla del Cala, y en los accesos a Huelva desde Palos, San Juan del Puerto y Gibraleón.

"El Gobierno está actuando con rapidez y con planificación. Estas obras no son casuales, son el resultado de una estrategia clara de inversión pública para vertebrar la provincia y mejorar la vida de los onubenses", ha remarcado.

Por otro lado, ha señalado que, desde 2018, el Gobierno de España "ha multiplicado por dos la inversión en infraestructuras en la provincia, con más de 83 millones de euros destinados a la conservación y mejora de las carreteras onubenses". "Solo este año se han licitado dos nuevos contratos por un valor superior a los 29 millones de euros: 14,5 millones de euros para la conservación de 195 kilómetros de vías provinciales y 15 millones de euros para la mejora de la A-49, entre Cartaya y el enlace con el Polígono Industrial El Prado", ha comentado.

"Estas cifras reflejan una apuesta real y sostenida por Huelva. El Gobierno de España cumple con los pueblos, cumple con las personas y cumple con la palabra dada", ha apostillado.