El PSOE lamenta el "abandono por parte del PP" del centro de salud de La Palma del Condado (Huelva)

El secretario general del PSOE de La Palma del Condado (Huelva), Rogelio Pinto (con camisa blanca), en el centro de salud del municipio. - PSOE DE HUELVA

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de La Palma del Condado (Huelva), Rogelio Pinto, ha criticado este jueves la "situación lamentable" que sufre el centro de salud del municipio, "una realidad marcada por deficiencias estructurales, problemas de humedad, carencias de material sanitario y servicios pendientes, ante la pasividad absoluta del Gobierno de Juanma Moreno".

Según ha indicado Pinto en una nota, "el centro de salud presenta problemas graves que afectan directamente a la calidad asistencial: humedades, infraestructuras deterioradas, falta de material y servicios que no terminan de ponerse en marcha. Y lo más preocupante es que a la Junta de Andalucía y al PP parece no interesarles lo más mínimo".

El dirigente socialista ha criticado que, "pese a las visitas institucionales al municipio, no se haya pisado el centro sanitario para comprobar la realidad que viven pacientes y profesionales". "Hemos tenido en La Palma a la consejera Loles López, representante del Gobierno andaluz, pero su visita se quedó en un paseo. No vino al centro de salud, donde están los problemas reales y urgentes", ha añadido.

Rogelio Pinto ha subrayado, además, la "falta de accesibilidad" del edificio, denunciando que "la entrada no está adaptada para personas con movilidad reducida, mayores o madres y padres con carritos". "Estamos hablando de un servicio público esencial que debería ser accesible para todo el mundo, y hoy no lo es", lamenta.

Asimismo, Pinto ha reiterado el "compromiso firme con la defensa de la sanidad pública", reclamando "mejores prestaciones sanitarias, infraestructuras dignas y una atención adecuada para los vecinos y vecinas del municipio".

Por último, el secretario general socialista ha pedido a Moreno que "se deje paseos vacíos por La Palma y atienda los problemas reales de los palmerinos y palmerinas. El centro de salud necesita soluciones ya, no propaganda ni visitas de escaparate".