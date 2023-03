PSOE lamenta el "desmantelamiento de los servicios públicos" en el Andévalo y en "las zonas más rurales" de Huelva

HUELVA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario territorial del Andévalo del PSOE de Huelva y alcalde de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro, ha lamentado este martes "el desmantelamiento brutal por parte de la Junta de Andalucía de los servicios públicos en el Andévalo" y "en gran parte de la provincia en las zonas más rurales" de la provincia.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa donde Macarro ha criticado las "mentiras del PP" en relación a "los servicios públicos", toda vez que ha señalado que los ayuntamientos pequeños de las zonas rurales, "con el apoyo esencial de las administraciones gobernadas por el Partido Socialista", están "dando apoyo y solución a los vecinos que se ven ante un agravio comparativo claro con respecto a los pueblos que están gobernados por el Partido Popular y los grandes núcleos de población".

En este sentido, ha puesto como ejemplo la sanidad con "el desmantelamiento de la parte de las Urgencias y de la parte de Pediatría" en "pueblos como Villablanca, San Silvestre de Guzmán y los municipios que contemplan de la parte del Andévalo" con "una reducción", de forma que los pediatras "van a demanda cada 15 días", algo que considera una "apuesta por fortalecer la sanidad privada y recortar la sanidad pública".

A este respecto, ha lamentado que "el descaro" en "la eliminación de la Atención Primaria en los municipios del Andévalo", como en San Silvestre, "donde han eliminado las consultas en el hospital de referencia, el Infanta Elena, y derivan a los pueblos al Virgen de la Bella de Lepe, concertado y con una inyección millonaria" y que está "dando un servicio mínimo, que no llega ni al 50% de la atención que tiene que dar el centro".

"Al final es un desprecio hacia nuestros vecinos y una falta de respeto a la ciudadanía, que se ve abocada a acudir a la sanidad privada porque el hospital de Lepe no da el servicio que tiene que dar. Ahí vemos un claro ejemplo de la falta de responsabilidad, después de años y años y pidiendo a los ayuntamientos que pongamos en marcha el Chare de Lepe con aportaciones económicas que no nos corresponden", ha enfatizado.

En este punto, Macarro ha puesto en valor que Gobierno de España pusiera en marcha este lunes "los accesos definitivos al Chare de Lepe, cumpliendo su compromiso" y que estarán finalizados "en un plazo máximo de nueve meses", toda vez que ha remarcado que la "preocupación" de los alcaldes es "que el hospital seguirá cerrado" porque su "maquinaria siguen en el Hospital Militar de Sevilla".

Así, ha mostrado su deseo de que "el Ayuntamiento de Lepe y la Junta de Andalucía provean al chare de los suministros necesarios para poder hacer la apertura", al considerar "sería una pena que teniendo un hospital de alta resolución se siguieran inyectando al hospital de Lepe cantidades millonarias para no cumplir ni el 50% de los servicios que da".

El socialista se ha referido asimismo a las movilizaciones del pasado sábado en Andalucía en las que "miles de personas salieron a las calles" y de este lunes en Minas de Riotinto "para pedir una sanidad pública y de calidad" y ha reprochado al PP de Huelva que "diga que es mentira que se cierre un ala de este hospital de la Cuenca Minera" y ponga de mentirosos a los sanitarios y a los ciudadanos".

"Pedimos explicaciones al Partido Popular y que dé la cara. Desde el PSOE acudiremos a cualquier movimiento para acompañar a esos profesionales porque queremos un sistema público de calidad y un refortalecimiento de los servicios en general en las zonas rurales"

TRANSPORTE Y EDUCACIÓN

Por otra parte, Macarro se ha referido a otros servicios como el transporte o la educación, señalando que, con respecto al transporte, "hay una reducción de estos servicios en las zonas rurales en los días de diario y los fines de semana, que quitaron con la excusa de la pandemia y que no han sido restablecidos", algo que "ha sido solicitado en reuniones con el delegado" y que cree que "empeora aún más el compromiso con el reto demográfico y contra el despoblamiento".

"Creo que es importante el apoyo a las zonas rurales y esa conectividad con los municipios más grandes para ir al médico o para cualquier gestión. Es importantísimo el compromiso, un compromiso que tienen la Diputación Provincial y el Gobierno de España y pedimos al Partido Popular que se una a ese reto".

Macarro ha señalado que los ayuntamientos de las zonas rurales "no pueden estar dando servicios que no les corresponden en materia de educación, en materia de formación, incluso en materia de empleo", para los que han tenido que "poner planes especiales" porque "la Junta, como en otras cosas, ha reducido esos planes de personas de mayores de 30 años, de mayores de 55 años".

"Tenemos que fijar la población al territorio y algo esencial para ello es la educación en nuestros pueblos. No puede haber una reducción de las aulas de nuestros pueblos, hay que darle facilidades a los niños y a los padres para que esos colegios no desaparezcan y en eso estamos desde el Partido Socialista. Estamos pujando y no pararemos de solicitar el apoyo a las zonas rurales".

Por todo ello, el secretario territorial del Andévalo del PSOE de Huelva considera que la Junta está "dando una clara bofetada a la lucha contra la despoblación de la que tanto se hacen eco", mientras que "son los ayuntamientos, la Diputación Provincial y el Gobierno de España quienes están tirando del carro en temas de despoblamiento", ha concluido.