El PSOE lleva al Pleno del Ayuntamiento de Huelva la defensa de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una moción para su debate en el Pleno del próximo 26 de septiembre en la que reclama el respaldo de la institución a la reducción de la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales sin merma salarial. Se trata de una medida impulsada por el Gobierno de España y ampliamente respaldada por los sindicatos mayoritarios, pero que fue "tumbada" el pasado 10 de septiembre en el Congreso de los Diputados con los votos en contra del PP, Vox y Junts.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el PSOE subraya que esta iniciativa responde a una "demanda histórica del movimiento obrero y de la ciudadanía", y que supone "un paso imprescindible en la mejora de la calidad de vida, la conciliación, la igualdad de género y la salud laboral, al tiempo que fortalece la productividad y la competitividad de las empresas".

Así, en la moción se recuerda que España ya fue pionera en 1919 con la jornada de ocho horas y que en 1983 se consolidó el límite de 40 horas semanales. "Cuarenta años después, y con una economía en crecimiento, los avances tecnológicos y organizativos hacen posible dar un nuevo salto adelante", recoge la moción.

Asimismo, el texto defiende además que el 80 por ciento de los trabajadores y trabajadoras sujetos a convenio "ya disfrutan de jornadas por debajo de las 40 horas", por lo que esta reducción "solo vendría a garantizar la igualdad en los sectores más precarios, como el comercio, la agricultura o la hostelería".

En este sentido, el presidente del Grupo Municipal Socialista y diputado nacional, Gabriel Cruz, ha criticado que la derecha y la ultraderecha "se hayan alineado en contra de los intereses de la clase trabajadora". "La reducción de la jornada es perfectamente viable, como demuestra que en el propio Ayuntamiento de Huelva ya se aplica una jornada inferior a las 40 horas", ha señalado el socialista.

Además, Cruz sostiene que esta medida supone "avanzar en salud, conciliación, igualdad y calidad del trabajo", en un momento en el que la economía española "lidera el crecimiento en Europa, la productividad se ha incrementado y los márgenes empresariales permiten asumir este cambio sin perjuicio para la actividad económica".

En este sentido, la moción socialista recoge que reducir la jornada laboral "no es solo una cuestión de horas de trabajo, sino de redistribución de vida y bienestar", ya que estudios internacionales demuestran que "jornadas más cortas aumentan la motivación, reducen el absentismo, mejoran la salud física y mental y fortalecen la conciliación familiar".

Al mismo tiempo, en el texto se argumenta que la experiencia de países como Alemania, Bélgica, Islandia, Portugal o Reino Unido muestra que estas medidas "pueden coexistir con la productividad y la competitividad empresarial, contribuyendo a un modelo económico más sostenible y humano".

Al respecto, Cruz ha destacado que en la provincia de Huelva serían cerca de 200.000 las personas trabajadoras beneficiadas, especialmente en sectores "con mayor precariedad, como la hostelería, el comercio o la agricultura, donde abundan las horas extra no retribuidas y las cargas laborales excesivas".

Así, egún el presidente del Grupo Socialista, la reducción de jornada "permitiría que los trabajadores y trabajadoras dispongan de más tiempo para su vida personal y familiar, fomentando la corresponsabilidad en los cuidados y promoviendo la igualdad de género, sin comprometer la productividad ni los proyectos empresariales".

El dirigente del PSOE ha subrayado que el Ayuntamiento de Huelva, como administración más cercana a la ciudadanía, "tiene la responsabilidad de apoyar esta reivindicación y la alcaldesa, Pilar Miranda (PP), debe ejercer presión sobre su partido para que se sume a una iniciativa que representa progreso, bienestar y justicia social".

Además, el presidente del Grupo Socialista ha defendido que el Ayuntamiento de Huelva y la alcaldesa "deben situarse al lado de la ciudadanía, como ya hicimos durante los ocho años de gobierno socialista en los que se trabajó por la estabilidad y la mejora de las condiciones de los empleados municipales".

Así, ha señalado que la capital onubense "tiene que ejercer de referencia para el resto de ayuntamientos de la provincia y exigir al Partido Popular, tanto en Andalucía como en Madrid, que rectifique su rechazo a la reducción de la jornada". "No se trata de un debate ideológico, sino de una cuestión de progreso y de bienestar real que afecta de manera directa a la vida de las personas", ha añadido.

La moción socialista incluye acuerdos concretos para mostrar el apoyo firme del Ayuntamiento a la reducción de la jornada, instar al Gobierno de España a mantener el compromiso y exigir a PP, Vox y Junts que rectifiquen su postura "y se alineen con la mayoría social que reclama un nuevo avance en derechos laborales".