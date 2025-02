PSOE muestra su apoyo a los profesionales sanitarios, ya que "la situación ha llegado a un punto de inflexión" en Huelva

HUELVA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha mostrado su apoyo a los profesionales sanitarios que se han concentrado este lunes a los puertas de Consultas Externas del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, ya que "la situación del centro no puede mantenerse más" y "ha llegado a un punto de inflexión".

Así, el portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, que ha estado presente en la concentración junto a otros miembros de su formación, ha expresado "la emoción de los socialistas al ver cómo los profesionales sanitarios levanten la voz fuerte y de que los ciudadanos se le unan levantando también la voz fuerte.

"Esto ha llegado a un punto de inflexión. Esto no puede mantenerse más. No se puede seguir sufriendo el agravio del Gobierno de Juanma Moreno atacando a los servicios públicos, atacando a nuestra sanidad pública. Los profesionales no pueden más", ha aseverado.

Al respecto, el socialista ha asegurado que le llegan "permanentemente" vídeos de profesionales de todas las categorías que trabajan en la sanidad pública "destrozados por el sobresfuerzo que tienen que acometer cada día físico y emocional para poder dar respuesta a la gente que quieren". "Tenemos que unirnos a los profesionales para decirles que estamos con ellos", ha manifestado.

De este modo, Gaviño ha pedido a la Junta que "se dejen ya de bulos, que les ayuden, que no les prometan un pacto para mejorar su carrera profesional cuando no lo hacen" y "no queremos que nos mientan más prometiendo un Materno Infantil que nunca llega a realizarse".

"La sanidad está sufriendo y no podemos dar como respuesta lo que hace el Gobierno de Juanma Moreno que es dar más dinero a lo privado y no a lo público. Vamos a defender siempre la sanidad pública. Y en este intento estamos, con los gritos que sean, apoyando a los profesionales, defendiendo los servicios públicos. Es el compromiso del PSOE ahora y siempre", ha finalizado.