PSOE pide a la Diputación de Huelva una comisión de apoyo y un fondo de contingencias ante fenómenos atmosféricos

La diputada provincial por el PSOE de Huelva y alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE va a pedir a la Diputación Provincial de Huelva la creación de una Comisión de Apoyo y un fondo de contingencias para ayudar a municipios afectados por fenómenos meteorológicos adversos. Así lo ha puesto de manifiesto la diputada provincial y alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, quien ha anunciado que su grupo elevará una moción por vía de urgencia para la creación esta comisión para atender a los municipios en situaciones declaradas como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil.

En una nota de prensa, Martín ha señalado que estos fenómenos que azotan a la provincia suceden "cada vez con mayor frecuencia", toda vez que ha recordado que en los últimos años se han sucedido episodios como la borrasca Bernard en 2023, donde hubo que lamentar el fallecimiento de una persona en Trigueros; o la reciente borrasca Claudia, que ha provocado graves daños materiales en localidades como Ayamonte, Isla Cristina, Bollullos o Gibraleón, en ésta última, también, con la muerte de una persona por el fuerte viento".

Así, la socialista ha indicado que le preocupa "la situación en la que se quedan muchos municipios, sobre todo, aquellos que son menores de 20.000 habitantes, que son competencia de esta Diputación y que se encuentran muchas veces solos y desprotegidos ante estas situaciones". "Por eso, pedimos que la Diputación, como ayuntamiento de ayuntamientos, esté a la altura y nos brinde soporte real", ha agregado.

En esta línea, ha incidido en que, además, de esa comisión de apoyo técnico económico y social, en la moción "también se pide que se habilite de cara a los presupuestos anuales de 2026 un fondo de contingencias para auxiliar a estos pueblos que sufran daños derivados de temporales, inundaciones o desprendimientos ocasionados por el clima adverso".

"No hablamos solo de reparar infraestructuras, sino de garantizar que los negocios, viviendas y servicios básicos puedan recuperarse con rapidez y que los ayuntamientos dispongan de recursos inmediatos para actuar", ha subrayado la diputada socialista.

En este sentido, Lourdes Martín ha enfatizado que "las borrascas se repiten con más frecuencia y los daños son cada vez mayores; y dado que estamos en la antesala de la aprobación de los presupuestos, que se ha abierto por un plazo de diez días alegaciones al Plan de Concertación, entendemos más que justificada la urgencia para debatir esta moción, en la necesidad de que la Diputación de Huelva asuma un compromiso real y efectivo con los municipios más necesitados".