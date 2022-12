PSOE pide a la Junta que ejecute la limpieza de cauces tras las inundaciones en varios municipios de Huelva

HUELVA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Huelva, Maite Rodríguez, ha exigido a la Junta de Andalucía que "actúe con responsabilidad" y "acometa la limpieza" de los cauces tras las inundaciones de los últimos días en varios municipios de la provincia, como son Paymogo, Alosno, Gibraleón y Nerva.

Según informa el PSOE en un comunicado, Rodríguez ha lamentado que se den este tipo de sucesos "por la desidia y el abandono del Gobierno andaluz, ya que son situaciones que se podrían haber evitado".

"Los cauces que discurren por la provincia de Huelva tienen que hallarse en perfecto estado lo antes posible para evitar riadas que generan consecuencias personales y económicas muy negativas", ha subrayado antes de aseverar que la Junta de Andalucía "ostenta las competencias relativas a la conservación y, en su caso, recuperación de los ecosistemas hídricos y la programación de las actuaciones del dominio público hidráulico en parte de la provincia".

En este punto, ha lamentado que "resulta más que alarmante que el Gobierno de Juanma Moreno no solo no los limpia sino que frena a los ayuntamientos a realizar las limpiezas al no dar el permiso para ello". Por esta razón, ha reclamado que "actúe de una vez por todas" en esta materia "para no tener que lamentar desgracias medioambientales y materiales y, en el peor de los casos, personales".

En este sentido, la dirigente socialista ha subrayado que "no se puede permitir que esto vuelva a ocurrir por la dejadez de este Gobierno andaluz, anclado en su mayoría absoluta, que no resuelve los problemas que tenemos en los pueblos". Asimismo, ha exigido que "no se demore ni un minuto más" y "ejecute estos trabajos de limpieza de arroyos y cauces, que son de su competencia, antes de lamentar más desperfectos o alguna que otra desgracia".

Al hilo de ello, ha preguntado a la Junta "cuáles han sido las cuantías y actuaciones" en la provincia para la limpieza y mantenimiento de cauces "para que no vuelva a ocurrir inundaciones" y en qué pueblos se han llevado a cabo.

Por último, Maite Rodríguez ha reseñado que a finales de 2016, "con el anterior Gobierno socialista, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de su Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, estableció un servicio de limpieza y acondicionamiento de cauces públicos para el ámbito territorial de la administración hidráulica andaluza en Huelva con el fin de asegurar su funcionalidad y garantizar en lo posible la evacuación de avenidas".