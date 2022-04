El PSOE pide a la Junta "explicaciones" sobre los servicios que prestará el Hospital Virgen de la Bella

HUELVA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Silvestre de Guzmán y secretario territorial del Andévalo de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, José Alberto Macarro, ha exigido este viernes a la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, que "dé explicaciones claras y contundentes" sobre los servicios que va a prestar el Hospital Virgen de la Bella de Lepe después del "contrato millonario" firmado con hospitales Pascual, toda vez que indicado que su formación da un "no rotundo" a este contrato y un "sí a la sanidad pública y la Chare".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa, donde ha puesto en valor "el compromiso" de la secretaria general del PSOE onubense, María Eugenia Limón, y del PSOE a nivel regional y nacional con "la licitación de los accesos al Chare", toda vez que ha pedido a la Junta que "cumpla su palabra" y que "dé explicaciones y su apoyo máximo a la sanidad pública".

En este punto, Macarro ha lamentado que "desde que la derecha llegó al Gobierno de la Junta se están sufriendo unos recortes brutales y un desmantelamiento total de la sanidad pública, prevaleciendo la privada sobre esta", así como ha criticado que Verano "realizara este jueves unas declaraciones titubeantes en las que no sabía como defender el convenio con el Hospital Virgen de la Bella".

"Están dando más importancia a la sanidad privada teniendo al lado un hospital público terminado", ha dicho antes de añadir que desde el PSOE "no están dispuestos a soportar ni una vez más el engaño continuo, no solo a los ayuntamientos, sino a los más de 90.000 vecinos de los pueblos que contempla el Chare".

En este sentido, ha criticado que "se haya pasado de un concierto anual de casi 12 millones a uno de casi 40 con un hospital que no está ofreciendo ni el 50 por ciento de los servicios que tiene que ofrecer", por lo que "hay vecinos que están pidiendo voluntariamente el traslado a los hospitales referentes de la capital como el Juan Ramón Jiménez, el Hospital Infanta Elena y el Vázquez Díaz porque el Virgen de la Bella no da el servicio que tendría que dar por tal cantidad de dinero".

En este punto, Macarro ha reiterado su petición de que la delegada de la Junta "dé información de cuáles son las competencias del Virgen de la Bella", toda vez que ha reseñado que, a su juicio, "está claro que el objetivo de la derecha, apoyada por la ultraderecha, desde que entró es desmantelar la sanidad pública apoyándose en la sanidad privada".

"Lo estamos sufriendo día a día en nuestros centros de salud y lo hemos sufrido durante la pandemia con cierres de centros de salud en el mundo rural y no entendemos que la delegada no sepa detalladamente las cláusulas de este contrato con el hospital privado y que no sepa explicar las características de los servicios que da y que puede cubrir, mientras que el Chare está cerrado", ha apuntado.

Asimismo, el socialista ha explicado que el contrato con el Virgen de la Bella "va a suponer en cinco años 200 millones de euros", algo que ha tachado de "barbaridad" y "abuso del bolsillo de los ciudadanos, mientras tiene otro hospital completamente cerrado", al tiempo que ha exigido conocer "qué mejoras va suponer esa cantidad de inyecciones que la Junta le inyecta a la sanidad privada".

Entre estas explicaciones, Macarro ha pedido conocer la cláusula de rescisión del contrato con el centro hospitalario de Pascual en Lepe, al considerar que "que no existe", por lo que se ha preguntado "qué le costará a los ciudadanos pagar el incumplimiento del contrato por parte de la Junta si el Chare se abre antes de esos cinco años".

Macarro, ha dicho que es "un hecho gravísimo que la delegada no sepa explicar cuáles son los servicios", toda vez que ha afirmado que los vecinos "saben que este centro no cubre las necesidades, ya que no cumple ni el 50 por ciento de las asistencias que debe tener" y ha criticado que cuando gobernaba Rajoy "el PP no exigía el acceso al Chare como lo hace ahora" y ha destacado que el Gobierno de Sánchez "cumple con el Chare, haciendo las rotondas de acceso y ahora con la licitación de los accesos al mismo".

"Desde 2005, los que gobernamos en los municipios que pertenecen al Chare estamos sufriendo el engaño constante del Ayuntamiento de Lepe, donde la delegada ha sido concejala", ha lamentado Macarro antes de pedir que "no mientan más, que no nos tomen por tontos" y que el Consistorio lepero "cumpla con la parte que le corresponde de canalizaciones y de infraestructuras básicas para el Chare, como así se comprometió desde 2005 y que no le echen las culpas a los demás ayuntamientos porque no son responsables de su mala gestión y sus incumplimientos".

Finalmente, el socialista ha concluido explicando que este jueves "los municipios del Chare" se reunieron en el Parlamento andaluz con el grupo socialista del PSOE, encabezado por la portavoz, Ángeles Férriz, para "mostrar su repulsa a este contrato millonario y al desmantelamiento de la sanidad pública" y para pedir a Espadas que "dé una solución inmediata del desmantelamiento de la sanidad, cuando salga elegido presidente en las próximas elecciones".