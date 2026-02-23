Moreno destaca el "renacer" del entorno de Doñana tras el incendio de 2017 con 1,8 millones de nuevas plantas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participa en una plantación de árboles en Las Peñuelas, en Doñana, junto a escolares dentro de una iniciativa del Laboratorio de Acción para los Bosques y la Biodiversidad. - Francisco J. Olmo - Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este lunes el "renacer de un bosque" del entorno del Espacio Natural de Doñana en la zona de Las Peñuelas, en Moguer (Huelva), donde se inició el incendio de 2017 y que afectó a un total de 10.340 hectáreas, en su mayor parte de titularidad pública y situadas en montes de los municipios de Almonte, Lucena del Puerto y la localidad moguereña. Desde entonces, según ha explicado, se han plantado 1,8 millones de especies para su restauración.

Así lo ha manifestado Moreno, quien ha asistido al acto de reforestación del proyecto 'Doñana Renace', celebrado este lunes por el Laboratorio de Acción para los Bosques y la Biodiversidad en el paraje Las Peñuelas, en Mazagón, "justo donde estuvo instalada la unidad técnica avanzada del Infoca por aquel entonces". Allí, ha señalado que "ante esta situación", desde el Gobierno de Andalucía se ha "liderado" como es "su obligación" una iniciativa de reforestación en la que están "todos juntos".

El presidente de la Junta ha valorado la plantación de 1,8 millones de plantas para restaurar el entorno calcinado, de las cuales 1,1 millones han sido plantados directamente por la administración andaluza, 630.000 ejemplares han sido a través de un convenio en colaboración con la fundación 'Plant for the Planet' y cerca de 100.000 a través de otros convenios de colaboración con "el objetivo de recuperar el entorno afectado de Doñana".

"Visité la zona en el año 2017, aunque no tenía responsabilidades de gobierno, y me acuerdo perfectamente de lo dramático que fue la situación, lo peligrosa y lo compleja. El incendio de las Peñuelas ha sido uno de los desastres naturales más graves que se han producido en el entorno de esa gran joya que tenemos que es el Parque Nacional de Doñana", ha manifestado el presidente de la Junta.

En este sentido, ha recordado que "afectó a muchos municipios", obligando además al desalojo de unas 2.000 personas, y a espacios protegidos del Parque Natural de Doñana como "el paraje natural de las lagunas de Palos y también de Las Madres", así como "al hábitat de especies en peligro, incluido el lince ibérico y el águila imperial, que fueron también amenazadas y donde fueron destruidos algunos de sus ejemplares como consecuencia del incendio y otras especies más".

Tras ello, Juanma Moreno ha destacado que la prioridad de la Junta ha sido "la recuperación forestal y ambiental" del espacio, al tiempo que ha subrayado que este acto "trasciende de lo puramente simbólico" por su importancia que es "el renacer de un bosque que quedó devastado por las llamas y que hoy ya se puede comprobar en las primeras fases cómo algunas de esas especies, de esas plantas que se han vuelto a plantar, van cogiendo un tamaño" y se convierte en "un espacio que recupera la vida y la biodiversidad".

Para ello, ha destacado que se cuenta con la colaboración de entidades, "tanto pública y privada", porque hay que "empujar todos en la misma dirección". En este sentido, ha explicado que este lunes la plantación corre a cargo de un grupo de alumnos de primero y segundo de la ESO "que han venido a plantar especies autóctonas".

"Lo que muestran su gran sensibilidad ambiental y la importancia de educar desde muy pequeño en esa corresponsabilidad climática que tenemos que tener con nuestro planeta, con nuestra casa, porque no tenemos otra casa y por tanto debemos de cuidarla, debemos de protegerla y debemos de mimarla", ha dicho antes de añadir que ahora mismo la marisma de Doñana la está al 90% de la superficie inundada, lo que sin duda dará estabilidad a Doñana tras años de muy dura sequía en todas estas marismas".

Al respecto, se ha referido a que las borrascas ha tenido su parte "mala" con las inundaciones de municipios y las pérdidas económicas, pero "también tiene una parte buena" y es que "ahora mismo los pantanos de Andalucía, después de una sequía muy pertinaz de casi seis años, están en torno al 82% de media"

"Estas cosas que están pasando son consecuencia del cambio climático, que es bueno también que los niños lo sepan, ese cambio climático que está originando que pasemos de pertinaz sequías, sequías muy duras, muy complicadas, muy intensas, a lluvias torrenciales por encima de la media y por tanto por encima de lo normal. Y eso hace que pasemos de un extremo al otro con una enorme facilidad", ha remarcado.

OCHO MILLONES PARA VIVEROS HASTA 2029

De otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía ha destacado que Andalucía es "una de las regiones de Europa con mayor biodiversidad", donde existen "4.000 especies vegetales", por lo que cuenta "con una red de viveros públicos que da respuesta tanto a la restauración forestal ante las catástrofes naturales, como la producción de plantas de distintas especies, algunas de ellas endémicas, que desde los viveros también los trasladamos".

Moreno ha destacado que esta iniciativa ha sido "estratégica para la restauración ecológica de conservación de especies vegetales y de sensibilización ambiental", y ha subrayado que hasta 2029 la Junta de Andalucía invertirá ocho millones de euros en viveros para producir 4,3 millones de plantas, destinadas a renaturalizar muchas especies".

"Y además Andalucía es la comunidad autónoma con más espacios protegidos de toda España. No existe ninguna otra comunidad autónoma que tenga más espacios protegidos. Somos líderes, somos líderes en muchas cosas, también en protección natural. De hecho, un tercio de Andalucía tiene algún tipo de protección, que es muchísimo", ha enfatizado.

Por ello, ha indicado que la "prioridad" de los andaluces "tiene que ser conservar, proteger y además amparar, aumentar estas especies naturales que son fundamentales para vosotros".

"Si no hay esto tenéis un desierto donde ni hay plantas ni animales ni vida, ni muchas de las cosas de las que disfrutamos", ha dicho dirigiéndose a los escolares que han realizado la plantación a los que ha pedido que "se comprometan a mantener vivos esos árboles que están plantando" y sigan "visitándolo dentro de cinco años diez, 15 o 20 años y ver como crecen" porque "las cosas se destruyen muy rápidas, especialmente en el ámbito natural, y se reconstruyen muy lentas".

Por ello, ha manifestado que "lo importante es intentar proteger y limitar la destrucción y poner cuanto antes la recuperación" algo que, ha afirmado, "se están haciendo en Andalucía con la cooperación y la colaboración, no solo de distintas administraciones, sino también con el empeño y la determinación de su sociedad y de su gobierno al frente", ha concluido.

INCENDIO DE LAS PEÑUELAS

El fuego comenzó a las 21,15 horas del 24 de junio de 2017, uniéndose muchos factores para su propagación con virulencia como la hora, los 42 grados de temperatura que hacía y vientos de más de 90 kilómetros por hora.

Además, obligó al desalojo de 2.500 personas, muchas de ellas alojadas en el Hotel Solvasa, en el Parador de Mazagón, en el camping Doñana, y otros vecinos las casas de la zona conocida como Bonares, inmigrantes de asentamientos de las zonas de Las Madres y Las Posadillas, personal del INTA y el Centro de Cría en Cautividad de El Acebuche, donde falleció un lince.

Según el auto judicial indicó que la causa del incendio fue "el transporte aéreo de partículas de carbón incandescentes desde las instalaciones" de la empresa carbonera hasta la vegetación cercana y se originaron "multitud de focos secundarios" que fueron adquiriendo "un gran tamaño en cuestión de minutos".

El fuego se dio por extinguido el 4 de julio de 2017 por la tarde gracias a la actuación de los 700 efectivos, entre bomberos forestales del Plan Infoca, agentes de medio ambiente, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIFF) y de la Unidad Militar de Emergencia.